رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق نیازمند مدیریت مصرف است+ فیلم

نماینده مجلس گفت: هرچند افزایش ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر از برنامه‌های خوب دولت به شمار می‌آید، اما باید توجه داشته باشیم که رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق، نیازمند مدیریت مصرف نیز است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به مزیت‌های انرژی تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران از تابش‌های بسیار خوبی در تمام نقاط کشور برخوردار است و این یک مزیت بزرگ برای ما محسوب می‌شود. 

او افزود: بر اساس تکلیف برنامه هفتم، ما موظف هستیم تا پایان برنامه ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر را افزایش دهیم و بیش از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید را تحویل دهیم. در برنامه‌های گذشته، سرعت توسعه این بخش بسیار کم بوده است، اما خوشبختانه از ابتدای برنامه هفتم، شاهد سرعت خوبی در نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستیم. 

شریعتی همچنین تأکید کرد: هرچند افزایش ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر از برنامه‌های خوب دولت به شمار می‌آید، اما باید توجه داشته باشیم که رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق، نیازمند مدیریت مصرف نیز است رشد شتابنده مصرف در کشور به سرعت از تولید پیشی می‌گیرد و اگر ما نتوانیم مصرف را به خوبی مدیریت کنیم، حتی با افزایش تولید نیز نمی‌توانیم ناترازی را جبران کنیم. 

او تصریح کرد: لذا باید عمده توان خود را در حوزه مدیریت مصرف انرژی متمرکز کنیم تا بتوانیم به یک توازن پایدار در تأمین انرژی دست یابیم. 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
حالا ما هرچه کمتر برق مصرف کنیم شما مسولان بیخیال میشید و تواید برق افزایش نمیدید
من بدبخت تو گرمای جنوب روزی 2 الی 4 ساعت برقمون قطع میشد
فقط یک کولر و یک یخچال داریم که برق مصرف میکنه
حالا کدامش میشه خاموش کرد تا من خاموش کنم برقمون نره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ح ن
۱۳:۴۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
چرا همیشه به مصرف کننده پند و اندرز میدهید تولید بهترین راه رفع همه مشکلات است اگر بلد باشید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۵۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
مدیریت مصرف به ساخت و ساز ساختمان بستگی د ارد وقتی هیچ چهار چوبی در موضوع تعریف نشده و شهرداریها و پیمانکاران انرا رعایت نمی کنند باید هم مصرف بی رویه چه در تابستا ن و چه در زمستان را شاهد باشیم با حرف کار درست نمیشود روی ساختن و کنترل تمرکز کنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
زمان ریس جمهور قبلی کجا بودی شما
۰
۴
پاسخ دادن
