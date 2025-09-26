رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق نیازمند مدیریت مصرف است+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به مزیتهای انرژی تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران از تابشهای بسیار خوبی در تمام نقاط کشور برخوردار است و این یک مزیت بزرگ برای ما محسوب میشود.
او افزود: بر اساس تکلیف برنامه هفتم، ما موظف هستیم تا پایان برنامه ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر را افزایش دهیم و بیش از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید را تحویل دهیم. در برنامههای گذشته، سرعت توسعه این بخش بسیار کم بوده است، اما خوشبختانه از ابتدای برنامه هفتم، شاهد سرعت خوبی در نصب نیروگاههای تجدیدپذیر هستیم.
شریعتی همچنین تأکید کرد: هرچند افزایش ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر از برنامههای خوب دولت به شمار میآید، اما باید توجه داشته باشیم که رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق، نیازمند مدیریت مصرف نیز است رشد شتابنده مصرف در کشور به سرعت از تولید پیشی میگیرد و اگر ما نتوانیم مصرف را به خوبی مدیریت کنیم، حتی با افزایش تولید نیز نمیتوانیم ناترازی را جبران کنیم.
او تصریح کرد: لذا باید عمده توان خود را در حوزه مدیریت مصرف انرژی متمرکز کنیم تا بتوانیم به یک توازن پایدار در تأمین انرژی دست یابیم.