باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: از ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز تردد خودروهای سواری به مقصد چالوس در آزادراه تهران–شمال با محدودیت همراه شده‌است.

وی افزود: از ساعت ۱۰:۰۰ امروز نیز در محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) تردد خودروها ممنوع خواهد شد.

سرهنگ محلی گفت: همچنین از ساعت ۱۲:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به‌صورت یکطرفه می‌شود که این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن، محور از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مجدداً دوطرفه خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی به‌صورت یکطرفه نیز در مسیرهای رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

سرهنگ محبی همچنین به محدودیت‌های ترافیکی در محور فشم اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، مسیر انتهای محور نقطه پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم مسدود و مدیریت خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: رانندگان ضمن توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس، سفرهای خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از گرفتار شدن در ساعات اوج ترافیک جلوگیری شود.