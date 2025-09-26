باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری – ۷ تیم مازندرانی عصر امروز جمعه ۴ مهرماه رقابت خود را در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاههای کشور آغاز میکنند.
در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاههای کشور، تیمهای کیان نوین نوشهر، مهدیار بابل، جلالی آمل، آپادانا بابل، پرسپولیس قائمشهر، شهروند جوان نور و شاهین آمل به عنوان نماینده استان مازندران حضور دارند.
مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاههای کشور با شرکت ۲۹ تیم در ۲ گروه ۷ تیمی و ۲ گروه ۹ و ۸ تیمی به دیدار هم میروند.
در گروه سوم، ۳ تیم مازندرانی کیان نوین نوشهر، مهدیار بابل و جلالی آمل با تیمهای رهروان فوتبال تبریز، ملوان بندرانزلی، سپیدرود رشت، رهپویان ورزش جاوید تهران، تراکتورسازی تبریز و دوستی مهر تهران رقابت خواهند کرد.
در آغاز مسابقات گروه سوم لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاههای کشور، تیمهای مهدیار بابل و کیان نوین نوشهر در زمین روستای بیشه سر بابل به مصاف هم میروند.
جلالی آمل در ورزشگاه زمزم تهران مهمان تیم پایتخت نشین دوستی مهر تهران است.
۴ تیم مازندرانی آپادانا بابل، پرسپولیس قائمشهر، شهروند جوان نور و شاهین آمل در گروه چهارم با ۳ تیم مشهدی یاران خداداد، نسل جوان و شکوه بعثت و آبی پوشان گرمسار روبهرو میشوند.
آپادانا بابل در ورزشگاه تختی مشهد به مهمانی تیم بعثت کرمانشاه، نماینده فوتبال غرب کشور میرود.
شهروند جوان نور و شاهین آمل در شهرآورد مازندرانی گروه چهارم مقابل هم قرار میگیرند.
آبی پوشان گرمسار در ورزشگاه تختی از سرخپوشان پرسپولیس قائمشهر پذیرایی میکند.