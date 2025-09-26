رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا برای امروز (۴ مهر) در ارتفاعات زاگرس شمالی و مناطقی از شمال غرب کشور وزش باد پیش‌بینی کرد و از تداوم بارش در نواحی شمال کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیاییان رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: امروز جمعه (۴ مهر) با گذر امواج کم‌دامنه تراز میانی جو از غرب کشور، در ارتفاعات زاگرس شمالی و مناطقی از شمال غرب کشور، افزایش ابر و وزش باد، گاهی رگبار پراکنده یا گرد و خاک رخ می‌دهد. اوایل شب، با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران، ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: شنبه (۵ مهر) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی نقاط مازندران و گلستان و در ارتفاعات البرز واقع در زنجان و قزوین، ابرناکی و رگبار باران پیش‌بینی می‌شود و غرب دریای خزر مواج خواهد بود.

ضیاییان ادامه داد: از یکشنبه (۶ مهر) تا سه‌شنبه (۸ مهر)، در غالب مناطق کشور، جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما مستقر می‌شود و تنها در اردبیل، سواحل گیلان و غرب مازندران، ابرناکی و گاهی رگبار پراکنده باران رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا شنبه (۵ مهرماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد از بعد از ظهر وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۶ مهرماه) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۵ و ۶ مهرماه) اهواز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۲ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.

به گزارش ایسنا، صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است

برچسب ها: هواشناسی ، بارش باران
