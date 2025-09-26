باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با هفته دفاع مقدس، همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهر صدرا با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، فرماندار شهرستان شیراز، نمایندگان شیراز و زرقان در مجلس، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان شهر صدرا و مشارکت پرشور مردم برگزار شد. در این مراسم پس از غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام، شهروندان مسیر گلزار شهدای گمنام تا بوستان ملاصدرا را پیمودند.

مجتبی پارسایی، شهردار صدرا در حاشیه این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، معلمان و کادر آموزشی و فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس تجلی اراده ملت ایران است و در همین راستا برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی در شهر صدرا برنامه‌ریزی و اجرا شد که گردهمایی و پیاده روی خانوادگی یکی از آنها بود.

او هدف از برگزاری پیاده‌روی خانوادگی با محوریت گلزار شهدا را افزایش معنویت و نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ ایثار، ارتقای سلامت عمومی، فراهم کردن بستر تفریحات سالم برای شهر جوان صدرا و تأکید بر نهاد خانواده دانست و افزود: شرکت جمعی و خانوادگی شهروندان در برنامه تفریحی ـ معنوی پیاده‌روی سبب افزایش پیوند مردم شده و از راه‌های یادآوری و حفظ اتحاد مقدس اجتماعی است.

شهردار صدرا خاطرنشان کرد: در شهرداری صدرا تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، هم آرمان‌های انقلاب را زنده نگه داریم و هم نشاط، سلامتی و همبستگی اجتماعی را در میان خانواده‌های صدرا تقویت کنیم.

او با اشاره به استقبال مردم از این برنامه گفت: حضور پرشور شهروندان در پیاده‌روی خانوادگی نشان‌دهنده روحیه همدلی، پویایی و جوانی شهر صدرا است. این مشارکت ارزشمند سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه و آینده شهر صدرا محسوب می‌شود.

پارسایی ضمن قدردانی از مشارکت فعال و مؤثر شهروندان در برنامه‌های مدیریت شهری اظهار امیدواری کرد: این همراهی و همفکری شهروندان در سایر حوزه‌ها اعم از عمرانی، فرهنگی و ورزشی همچنان تداوم داشته باشد.

در ادامه این مراسم، مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با تقدیر از حضور پرشور مردم اظهار داشت: حضور سبز مردم در این صبح پاییزی نشان از نشاط، شادابی و توسعه شهر صدرا دارد و‌ ما مدیران شهر اعتقاد داریم که توسعه شهری باید با مشارکت شهروندان صورت گیرد.

او خاطرنشان کرد: امیدواریم این حضور ادامه‌ دار باشد تا بتوانیم با اتحاد و همدلی برای صدرا زیبا گام برداریم.

کراماتی فرماندار شهرستان شیراز و دکتر قادری و دکتر حسینی، نمایندگان شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی که در جمع شهروندان صدرا حضور داشتند در سخنان کوتاهی با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، از ابتکار شهرداری صدرا در برگزاری پیاده‌روی خانوادگی و حضور و استقبال مردم قدردانی کردند.

بر اساس این گزارش در پایان مراسم، همزمان با انجام قرعه کشی جوایز خوش حسابی سال ۱۴۰۳، به قید قرعه ۲۵ دستگاه دوچرخه به شرکت‌کنندگان اهدا شد.