آسمان مازندران در هفته پیش رو، ابری و بارانی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان غرب استان از امشب همراه با افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده خواهد بود و از فردا شنبه تا دوشنبه آسمان سراسر استان به ویژه مناطق ساحلی و جلگهای تا میان بند، بارشهای پراکنده خواهد داشت.
او افزود: از دوشبه شب همراه با افزایش ناپایداری ها، بارندگی در استان گسترده میشود و تا چهارشنبه علاوه بر خنکتر شدن هوا، بارندگی نیز افزایش مییابد.
غلامپور اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنکترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۵ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: شبانه روز گذشته قائمشهر با ۲۹ درجه و بلده با ۴ درجه سانتیگراد گرمترین و خنکترین مناطق استان بودند.
او افزود: دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
