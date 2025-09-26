سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ۱۲ میلیون مودی مالیاتی که سال گذشته شناسایی شد مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه تغییرات زیادی در سازمان امور مالیاتی به سمت شفافیت و دقت در حال انجام است گفت: سازمان امور مالیاتی برای ایجاد اعتماد عمومی و به حرکت درآوردن چرخه مالیاتی کشور، به سمت شفافیت و استفاده از بهترین ابزارها با مشارکت مردم حرکت کرده است.

وی ادامه داد: تسهیل شرایط برای مودیان و فراهم کردن وصول مالیات عادلانه، از جمله اهداف این سازمان است. این امر به بهبود ارتباط بین حاکمیت و شهروندان کمک خواهد کرد.

او با بیان اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند سالانه اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند گفت: مهلت ارائه اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا ۳۱خرداد و برای اشخاص حقوقی تا ۳۱تیرماه است. به دلیل شرایط خاص امسال، این مهلت‌ها به ۳۱ شهریورماه تمدید شد.

وی با اشاره به اینکه پس از ارائه اظهارنامه، سازمان امور مالیاتی مهلتی برای رسیدگی دارد گفت: در این مرحله، مالیات‌های ابرازی مودیان بررسی و برگه تشخیص مالیات صادر می‌شود. اگر توافقی حاصل نشود، مراحل دادرسی ادامه خواهد یافت.

وی توضیح داد: در سال گذشته، از ۱۲ میلیون مودی شناسایی شده، مالیات حدود ۹ میلیون و سیصد هزار نفر صفر شد و پیامک‌هایی مبنی بر صفر بودن مالیات برای آنها ارسال شد.