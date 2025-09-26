باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگران دانشگاه «ریدینگ» (Reading) انگلیس دریافتند، فرودگاه‌های سراسر اروپا ممکن است در دهه‌های آینده با گرم شدن هوا، ناشی از تغییرات اقلیمی، پرسروصداتر شوند زیرا افزایش دما، نحوه برخاستن هواپیماها را تغییر می‌دهد و به آلودگی صوتی بیشتر برای جوامعی منجر می‌شود که در نزدیکی فرودگاه‌ها زندگی می‌کنند.

آنان اظهار کردند: وقتی هوا گرم‌تر شود، چگالی آن نیز کمتر می‌شود و این ویژگی، میزان نیروی بالابری که بال‌های هواپیما می‌توانند تولید کنند را کاهش می‌دهد، بنابراین هواپیماها باید پس از برخاستن، مدت بیشتری نزدیک به زمین بمانند. از آنجایی که هواپیماهای در حال حرکت با زاویه‌های کمتری اوج می‌گیرند، سروصدای هواپیماها در روی زمین بیشتر از امروز خواهد بود.

پژوهشگران از مدل‌های اقلیمی برای پیش‌بینی تغییرات سروصدا در ۳۰ فرودگاه بزرگ اروپایی استفاده کردند و بر هواپیمای ایرباس ای ۳۲۰ (A۳۲۰)، یکی از رایج‌ترین هواپیماهای مورد استفاده برای پروازهای کوتاه، تمرکز کردند. آنان مرز سروصدای ۵۰ دسی‌بل را بررسی کردند، سطحی که در آن سروصدای هواپیما قابل‌توجه می‌شود و به‌طور بالقوه برای ساکنان اطراف، اختلال ایجاد می‌کند.

یافته‌های آنان نشان می‌دهد که بر اساس میزان ادامه آلودگی گازهای گلخانه‌ای، میانگین زاویه صعود در سال ۲۰۵۰، یک تا سه درصد کاهش خواهد یافت. در روزهای به‌خصوص گرم، زاویه صعود می‌تواند تا ۷.۵ درصد کاهش یابد و این تغییرات به این معنی است که افراد بیشتری در محدوده نویز ۵۰ دسی‌بل قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر، در مرکز لندن، حدود ۶۰ هزار نفر از ساکنان در معرض این سطح از نویز ناشی از هواپیماهای در حال حرکت هستند و تا اواسط قرن، تغییرات آب‌وهوایی محلی همراه با رشد جمعیت می‌تواند ۲۵۰۰ نفر دیگر را به این منطقه نویز وارد کند.

این افزایش برای نویز فرکانس پایین که مسافت بیشتری را طی می‌کند و به‌ویژه برای انسان آزاردهنده و اغلب با استرس، خستگی و اختلال خواب مرتبط است، حتی بیشتر خواهد بود.

جانی ویلیامز، پژوهشگر ارشد پژوهش کنونی گفت: در طول سه دهه آینده، هزاران نفر دیگر در لندن ممکن است تحت تاثیر آلودگی صوتی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی قرار گیرند. صداهای عمیق‌تر و فرکانس پایین بیشترین تاثیر را خواهند گذاشت و به‌ویژه برای گوش انسان آزاردهنده هستند.

پروفسور پل ویلیامز تاکید کرد که پروازهای پر سروصداتر، چالش دیگری است که تغییرات اقلیمی به صنعت هوانوردی اضافه می‌کند. وی گفت: در کنار تلاطم‌های شدیدتر و افزایش خطر سیل در فرودگاه‌ها، اکنون می‌توانیم سروصدای فرودگاه را به‌عنوان یکی دیگر از پیامدهای آن با تاثیرات جدی بر ساکنان اطراف بدانیم.

پژوهشگران هشدار دادند، اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش نیابد، مدیریت سروصدا در اطراف فرودگاه‌ها به‌طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد حتی با اینکه موتورهای هواپیما از طریق پیشرفت‌های تکنولوژیکی بی‌صداتر شوند.

سایت ساینس گزارش کرد، برای جوامعی که در مسیرهای پروازی زندگی می‌کنند، تغییرات اقلیمی می‌تواند نه فقط به معنای روزهای گرم‌تر، بلکه به معنای آسمان‌های پر سروصداتر نیز باشد.

نتایج این پژوهش در نشریه «هوافضا» (Aerospace) منتشر شده است.

منبع: ایسنا