همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح جمعه ۴ مهرماه در پارک ساحلی عجب‌شیر با حضور گسترده مردم و مشارکت ادارات شهرستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - برنامه ورزشی از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز شد و خانواده‌ها مسیر مشخص‌شده از پارک ساحلی تا مقابل اداره ورزش و جوانان را پیاده‌روی کردند.

همایش با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و همچنین ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت عمومی در جامعه برگزار شد.

در برگزاری این رویداد، ادارات و نهادهایی، چون فرمانداری، شهرداری، بخشداری‌های قلعه‌چای و مرکزی، سپاه و آموزش‌وپرورش شهرستان مشارکت داشتند.

در پایان مراسم، طی قرعه‌کشی حدود ۵۰ جایزه شامل ۵ دستگاه دوچرخه، کارت هدیه و بن خرید لوازم‌التحریر بین شرکت‌کنندگان توزیع شد. این همایش بخشی از ویژه‌برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان عجب‌شیر بود.

