باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- چندی پیش معاون نخست وزیر کشور آذربایجان وارد ایران شد و از چند پروژه از جمله پل کلاله آغبند که زمینه ساز تکمیل کریدور شمال-جنوب است بازدید کرد همچنین معاون نخست وزیر آذربایجان روز گذشته از بندر شهید رجایی بازدید کرد که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران هدف از این بازدید را توسعه همکاری‌های پشتیبانی و حمل و نقل بین دو کشور عنوان کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های بندری و ترانزیتی مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس معرفی و در این زمینه تبادل نظر شد. امکان سرمایه‌گذاری برای انجام عملیات کشتی‌ها، به این صورت است که کشتی‌ها ابتدا در منطقه لنگرگاه متوقف می‌شوند و سپس با اجازه بندر، یکی یکی به اسکله هدایت می‌شوند.

در همین راستا رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور اظهار داشت :این بازدید با هدف توسعه همکاری‌های حوزه بنادر و حمل و نقل کالا بین دو کشور ایران و آذربایجان صورت گرفت. در این راستا، شهر آستارای ایران در حال ساخت است و انتظار می‌رود که این پروژه تا پایان سال امسال به پایان برسد.

همچنین شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان اعلام کرد که مذاکراتی برای همکاری‌های آینده با طرف ایرانی انجام خواهد شد و به همین علت به این بندر سفر کرده‌اند.

در بازدید معاون نخست وزیر و هیئت همراه از مجتمع بندری شهید رجایی، بر توسعه همکاری‌های بندری در مسیر راهگذر شمال به جنوب تأکید شد.

گفتنی است برای ادامه همکاری و سرمایه‌گذاری در بنادر ایران، قرار بر این است که کمیته مشترکی تشکیل شود تا گفتگوها و بحث‌های کارشناسی در مورد نحوه همکاری‌ها انجام شود.

همچنین، ۸۰درصد ترانزیت کشور از بندر شهید رجایی صورت می‌گیرد و مجتمع شهید رجایی بندرعباس سالانه ظرفیت جابجایی ۱۴۰میلیون تن کالا را دارد.