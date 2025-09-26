باشگاه خبرنگاران جوان- نماز جمعه این هفته کرمان به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در مصلای امام علی (ع) برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در خطبه‌های نماز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای گرانقدر، بر حمایت همیشگی ایران از مظلومان فلسطین و غزه تاکید کرد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ایران در موضوع غنی‌سازی با هیچ‌کس معامله نخواهد کرد و سطح غنی‌سازی را خود تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه ایران اهل مذاکرات بی‌فایده نیست، از سخنرانی روشنگر رئیس جمهور در سازمان ملل قدردانی کرد.

امام جمعه کرمان همچنین با تسلیت سالروز شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان، از او به عنوان محور بصیرت‌افزایی و خدمت به مردم یاد کرد.

وی روز جهانی سالمندان، روز سرباز و روز آتش‌نشانی را گرامی داشت و از تلاش‌های این اقشار تجلیل نمود.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی با اشاره به اهمیت تکریم وجودی انسان، خوش‌اخلاقی، فروخوردن خشم و چشم‌پوشی از خطای دیگران را از عوامل حفظ کرامت انسان دانست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

