باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابیفرد خطیب موقت نمازجمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، در خطبه اول گفت: چهار رویداد استثنایی نگاه ملل منطقه و جهان را به ایران معطوف داشته است. رویداد نخست انقلاب اسلامی ایران است است. انقلابی که با تاثیر از فرهنگ ملی، اندیشه ناب اسلامی و مکتب عاشورا در جغرافیای ایران شکل گرفت. انقلابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی آن هم در مقطعی از تاریخ سیاسی منطقه و ایران بود که غرب از تمام ظرفیت خود برای تغییر کلی محیط زیست فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتضصادی، نظامی، علمی و دینی استفاده کرد و حکومتهای ملی را سرنگون کرد و دست نشاندگان خود را بر جهان اسلام و ایران مسلط ساخت.
خطیب موقت نمازجمعه بیان کرد: انقلاب اسلامی ملت ایران بهعنوان یک رویداد ملی تاریخساز با الهام از امام بزرگوار و قدرت ملت با قامتی بلند در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی ایستاد و با پیروزی بر ژاندارم غرب ستون اصلی اقتدار و سلطه آمریکا را در منطقه شکست لذا رویدادی بسیار مهم و تعیینکننده بود که بر دو رکن امت و امام ملت ایران و امام بزرگوار و الهام از اندیشه ناب عاشورا شکل گرفت.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: دومین رویداد ملی و تاریخساز شکلگیری مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین، تصویب و همهپرسی قانون اساسی است. این رویداد ملی، علمی، سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی را به شجره طیبهای تبدیل کرد. قانون اساسی مترقی خلاصه قرنها تلاش علمی، فقهی و سیاسی اندیشمندان، فقهای برجسته و صاحبنظران در حوزه حکمرانی دینی است.
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: اگر قانون اساسی بر اصول و قواعد فقهی، علمی و مبانی مستحکم وحیانی شکل نگرفته بود حرکت نظام اسلامی بر اصول اقتدارآفرین جمهوریت و مردمسالاری دینی با شتاب تدوام نمییافت و نقش امام بزرگوار در تبیین اصول محوری قانون اساسی یعنی جمهوری و اسلامیت و نظریه مترقی ولایت فقیه که رکن حکمرانی دینی است بیبدیل و استثنایی است.
خطیب موقت نمازجمعه تصریح کرد: رویداد سوم رویدادی تحولساز و اقتدارآفرین است که ملت بزرگ ایران تحت فرماندهی معظم نیروهای مسلح امام بزرگوار در پاسخ به جنگ تحمیلی هشت ساله خلق کردند. جنگی که با هدف فروپاشی نظام نوپای اسلامی و تجزیه کشور و سرکوب همه حرکتهای اسلامی در منطقه شکل گرفت و به نقطه امید و اقتدار ملت اسلام تبدیل شد.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه رویداد ملی و تایخساز دفاع مقدس راه را برای تحولات گسترده، عمیق و پایدار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و علمی و دفاعی هموار کرد، اضافه کرد: شهدای عالیقدر این ستارگان پرفروغ آسمان پرستاره ایران و جانبازان پرافتخار، آزادگان صبور و مقاوم و ایثاگران در برابر هیمنه استکبار و در یک کلمه ملت بزرگ ایران تفسیر کردهاند و این کریمه مبارکه در میدان سخت جنگ ترجمه شد و رزمندگان عزیز و ملت ایران مثل کوه ایستادند و فرماندهان سلحشور ارتش و سپاه و بسیجیان جان برکف هیمنه استکبار را فروریختند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اظهار کرد: این مردان سلحشور با الهام از مدرسه عاشورا و همه ارزشهای والای انسانی و الهی در برابر آمریکای جنایتکار و مزدور او یعنی صدام ایستادند و عزت امت اسلام را به نمایش گذاردند. بدون تردید نقش این رویداد تاریخساز ملی در تحکیم همبستگی ملی، انسجام اسلامی، تربیت مدیران کارآزموده، جسور، رشد، توسعه علمی و رشد و فتاوری کشور نقشی بیبدیل و استثنایی است.
تسلیم واشنگتن و تلآویو در جنگ ۱۲ روزه
خطیب موقت نمازجمعه بیان کرد: رویداد ملی تاریخساز چهارم دفاع ۱۲ روزه مقدس شما ملت بزرگ ایران است. حماسه بزرگ و استثنایی که ملت سلحشور ایران، فرماندهی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح تحت فرمان رهبر انقلاب این شخصیت مقاوم و تاریخساز خلق کردند که سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بینالملل را ارتقا بخشیدند.
امام جمعه موقت تهران گفت: در این نبرد تکنولوژی برتری دانش و فناوری و زرادخانه موشکی و پدافندها و پهپادها واشنگتن و تلآویو را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت ایران کرد و باید از این رویدادهای تاریخ ساز الهام گرفت.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تاکید کرد: رئیسجمهور آمریکا و سیاستمداران تهی از خرد غرب تاریخ باشکوه ایران را نگاه کنند. شجاعت، حکمت، معنویت و پیوند استوار امام و امت و همبستگی ملی و انسجام ملی، قدرتی را آفریده است که آینده جهان اسلام را رقم خواهد زد. امت اسلام و رزمندگان دلیر غزه و وارثان عالم شجاع مومن و شهید عالیقدر و برگزیده محور مقاومت و رهبر مقاومت سید حسن نصرالله سازندگان آینده جهان اسلام هستند و باید براین اصول پای فشرد.
خطیب موقت نمازجمعه بیان کرد: شجاعت همیشه رمز پیروزی است. عقلانیت و حکمت همیشه اقتدارآفرین است. معنویت، ایمان و اتکال به خدای سبحان کلیدواژه و رمز سعادت در دنیا و آخرت است. ملت ایران اولا یکپارچه و متحد هستند و تحلیلگران سیاسی از هر سخن و واژه و کلمهای که تهدیدی برای این وحدت و انسجام ملی است پرهیز کنند. به بیان رهبر حکیم رهبر انقلاب این مشت گره شده پولادین و این سپر قدرت را پاس دارند. ما در یک میدان سخت و نبرد رویارو قرار داریم. نبردی که دشمن در برابر نگاه جامعه جهانی تحقیر شده است. دشمن تحقیر شده که از توانایی رویارویی نظامی با ایران مقتدر عاجز است از هر ابزاری برای آسیب وحدت ملی و انسجام ملت بزرگ ایران و امت اسلامی بهره میگیرد.
موفقیت تیم ملی کشتی بهدلیل ثبات مدیریتی است
حجتالاسلام ابوترابیفرد در خطبه دوم نمازجمعه امروز تهران گفت: در شهریور سال ۱۴۰۴ برای جامعه ورزش و کشتی ایران خاطرهای تاریخساز و ماندگار ثبت شد. مسابقات قهرمانی جهان که میدانی دشوار برای رقابت قدرتهای بزرگ و نامآور کشتی است برای نخستینبار دو رخداد شگفتیساز را رقم زد. تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از ۱۲ سال بار دیگر بر بام جهان ایستاد و تیم ملی کشتی فرنگی بهعنوان جوانترین تیم حاضر در این رقابتها پس از ۱۱ سال مقام قهرمانی جهان را به دست آورد. چنین پیروزی و دستاورد درخشان که یک کشور همزمان در دو رشته آزاد و فرنگی با کسب ۱۵ مدال ارزشمند مقام قهرمانی و با این سطح از استحکام بهدست آورد به ندرت در تاریخ کشتی جهان اتفاق افتاده است.
امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: آزادکاران و فرنگیکاران افتخارآفرین ایران، تفکر، دانش، مهارت و صلابت قدرت خویش را همراه با عالیترین ارزشهای انسانی، ملی و دینی به نمایش گذاشتند و جهان به احترام و تحسین آنان برخاست.
خطیب موقت نمازجمعه اظهار کرد: این پیروزی بزرگ دستاورد نگاه برنامه محور، ثبات مدیریت و بهرهگیری از مربیان عالم، کارآزموده، با برنامه و متعهد و سختکوش است. این قهرمانی مقتدرانه را به ملت عزیز و خانواده سربلند ورزش تبریک عرض میکنیم و با آرزوی موفقیت، عزت و سربلندی برای جوانان میهن عزیز در همه میادین پیش رو از ریاست محترم و پرتلاش فدراسیون، مدیران، مربیان و دستاندرکاران و مدالآوران سختکوش تقدیر فروان داریم و به قول گزارشگرمحبوب و پرانگیزه کشتی ایران گفت پرچم ایران بالاست و ایران عزیز بالای بالاست.
تاکید بر اجرای سند تحول آموزش و پرورش
حجتالاسلام ابوترابیفرد گفت: در آغاز سال تحصیلی با عرض تبریک خدمت دانشآموزان، معلمان گرانمایه و خانواده مکرم آموزش و پرورش کشور نکاتی را در حوزه تعلیم و تربیت تقدیم میکنم. از نگاه قرآن کریم آموزش و پرورش، درخشش اندیشه و تفکر، پالایش جان و روان، کلیدواژه سعادت و تعالی جوامع بشری است.
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: نهاد آموزش و پرورش عهدهدار مسئولیت خطیر تربیت نسل امروز برای زندگی بهتر، شادابتر در جامعه فرداست. از این رو شناخت جامعه فردا و جهانی که مسئولیت ساخت آن بهعهده ما گذاشته شده است با برنامهریزی دقیق و مناسب بهمنظور فراهم آوردن رشد علمی نسل امروز برای زندگی بهتر رسالت آحاد جامعه و خانوادهها بهویژه مادران، مسئولان و معلمان در نهاد آموزش و پرورش کشور است.
خطیب موقت نمازجمعه تصریح کرد: آموزش و پرورش کلیدیترین فصل مشترک ملت و حاکمیت است و مهمترین مسئله ملت است که متاسفانه مغفول واقع شده است. اگر دغدغه امروز و فردای جامعه خود را داریم و اگر نگران ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی هستیم باید نگاه خود به آموزش و پرورش را تغییر دهیم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اظهار کرد: نظم و انضباط، سختکوشی، پایداری، استفاده درست از وقت، بر پای خویش ایستادن، اصلاح رابطه با دیگران، احترام به حقوق و کرامت انسانها، تحکیم اصول و مبانی اعتقادی، آراستگی به فضایل اخلاقی، راستگویی صداقت در سخن و رفتار، پارسایی و دوری از گناه و ظلم و ستم، ایستادگی در برابر ظالم و فضیلت انسانی و در یک کلمه ساخت جامعه یادگیرنده و علمآموز دستاورد کار موثر و مبتنی بر نهاد آموزش و پرورش است.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: خانه و مدرسه دو رکن تحول و تعلیم و تربیت در جامعه است. برای تحقق این مهم نیازمند تحول در نظام حکمرانی علمی در نظام آموزشی هستیم. سند تحول آموزش و پرورش با نگاه روزآمد و پیوسته است که رهبر انقلاب بر آن اصرار دارد.
خطیب موقت نمازجمعه یادآور شد: همانطور که اشاره کردم ثبات مدیریت از عوامل پیروزی در کشتی بود، اما اصلیترین مانع تحول در نظام آموزش و پرورش بیثباتی وزیران، معاونان و مدیران کل در این نهاد آموزشی و پرورشی است. در طول دو دهه اخیر ۱۰ وزیر و پنج سرپرست سکاندار نهاد کلیدی آموزش و پرورش بودند یعنی دوره وزارت دو سال بوده بعد شما انتظار تحول دارید.
حجتالاسلام ابوترابیفرد اضافه کرد: در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است که ۱۵ سال از تصویب سند تحول آموزش و پرورش میگذرد، اما بندهای این سند اجرا نشده است. ثبات مدیریت از مهمترین اصول تحول در کشور است. عموم دولتها حدود ۸ سال امور اجرایی را برعهده داشتند و اگر وزرا دقیق انتخاب میشدند باید دوره مدیریت آنان هشت سال طول میکشید.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: تمرکزگرایی و ماموریتهای آموزشی در ستاد آموزش و پرورش از موانع تحول در این نهاد است. در نسخه اصلاح شده سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بهدرستی آمده است: تعیین تدریجی سطوح آزادسازی برنامه درسی متناسب با مقتضیات و اختیارات قانونی مدرسه که واگذاری بخشی از تصمیمات در برنامهریزی به سطوح و حرکت از برنامهریزی متمرکز به سمت متمرکز و نیمه متمرکز که این بند و سایر بندهای سند تحول را مورد توجه قرار دهند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تصریح کرد: شیوه اداره سیستم آموزش و پرورش بهصورت غیرمتمرکز در چارچوب برنامه مدون و مبتنی بر نگاه علمی و تفویض اختیار به استانها و مناطق یکی از اساسیترین اقدامات در راستای ارتقای کارایی و نقطه عطفی در آموزش و پرورش است.
خطیب موقت نمازجمعه بیان کرد: مورد دیگر فقدان برنامهریزی مناسب و نقشه راه برای بهرهوری و استفاده از منابع است. با توجه به ضرورت توجه و چابکسازی و ساختار آموزش و پرورش و ارتقای بهرهوری در چارچوب برنامه هفتم است. در حال حاضر آموزش و پرورش دارای ۷۳۱ اداره در سطح کشور است. تحول در شیوه مدیریت و با ژرفاندیشی و افزایش کارایی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: مورد بعدی ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی گرانبهای آموزش و پرورش است. جامعه معلمان و سرمایه درخشان برای حرکت به سمت تحول است. قریب به یک میلیون معلم هر روز فرصت تقابل با نسل نو را دارند. این سرمایه و ظرفیت چگونه استفاده میشود. با نگاه به این سرمایه اجتماعی باید برای ارتقای جایگاه و سطح اثربخشی این سرمایه بزرگ از تمام ظرفیت کشور استفاده شود.
حجتالاسلام ابوترابیفرد در پایان گفت: در مکانیسم ماشه و آثار و تاثیراتی که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور دارد و یا ندارد مشروحا در فرصت بعد صحبت خواهم کرد.