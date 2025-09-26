باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیداری «سازنده» در نیویورک داشتند.

زاخارووا در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: «فضای گفت‌و‌گو سازنده و واقعاً مساعد برای کار بود. دستورکار پسا-اجلاس انکوریج مورد بحث قرار گرفت که بر وضعیت اوکراین متمرکز بود و یک بار دیگر، مطابق با توافقات حاصل شده در آلاسکا، بر ضرورت یافتن راه‌حلی برای دستیابی به یک راه‌حل صلح آمیز تأکید شد.»

این سخنگو افزود که دو مقام همچنین در مورد روابط دوجانبه بحث کردند و خاطرنشان کرد که لاوروف جزئیات بیشتری در نشست خبری روز شنبه ارائه خواهد داد.

منبع: تاس