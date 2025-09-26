باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و در راستای فعالیت‌های عام المنفعه اصناف، رزمایش بزرگ «طرح یک کاسب، یک دانش آموز» با محوریت سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس و با مشارکت اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس کلید خورد.

مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این برنامه گفت: به اینکه مجموعه اصناف استان و اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز در مسئولیت‌های اجتماعی و امور عام المنفعه مشارکت فعال دارند، افتخار می‌کنیم.

حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در این رزمایش با تقدیر از روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز برای مشارکت در طرح «یک کاسب، یک دانش آموز» در آستانه سال تحصیلی جدید و با تشکر از سرهنگ امیر جاهدی جانشین فرمانده سپاه فجر در امور بسیج اقشار و مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس برای برگزاری این طرح خداپسندانه و خیرخواهانه گفت: هر زمان اصناف پای کار آمدند، اتفاقات خوبی رقم خورد؛ اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه سهم موثری داشته و همواره پای کار بودند.

او از دکتر مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و دکتر محمودزاده معاون این اداره کل بابت تعامل مطلوب با اتاق اصناف مرکز استان تقدیر و تشکر کرد و همچنین جایگاه مطلوب اتاق اصناف مرکز استان در اتاق‌های اصناف سراسر کشور را مرهون تلاش‌های اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف مرکز استان دانست.

جوانمردی در خصوص مشارکت اصناف در طرح «یک کاسب، یک دانش آموز» اظهار کرد: اگر هرکدام از اصناف ما یک دانش آموز نیازمند را مورد حمایت مالی قرار دهد، دیگر هیچ دانش آموزی به خاطر مشکلات مالی ترک تحصیل نمی‌کند.

او ادامه داد: در قالب این طرح که تا نیمه مهرماه ادامه دارد ۱۵۰۰ بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند شیراز توزیع می‌شود.

اندیشه کار خیر در اصناف نهادینه است

سرهنگ امیر جاهدی جانشین فرمانده سپاه فجر در امور بسیج اقشار نیز با تبریک هفته دفاع مقدس و دفاع مقدسی که در جنگ ۱۲ روزه شاهد آن بودیم، گفت: فرهنگ سازی و نیت خیر در انجام امور خیر مهم است که در طرح «یک کاسب، یک دانش آموز» شاهد آن هستیم.

او افزود: اندیشه کار خیر در اصناف نهادینه است و به نمایندگی از سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس از زحمات اصناف استان و اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز برای شرکت در این طرح خداپسندانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

پاسدار مهدی دوکوهکی، مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس نیز با بزرگداشت تقارن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی گفت: از اتاق اصناف مرکز استان فارس و اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز بابت مشارکت فعال در طرح «یک کاسب، یک دانش آموز» و همچنین مشارکت در سایر برنامه‌هایی که با هدف تحقق اهداف عالی نظام و تعالی اصناف استان به انجام می‌رسد، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

او ادامه داد: در طرح «یک کاسب، یک دانش آموز» که به همت بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور کلید خورده است برای یازدهمین سال با مشارکت اصناف برگزار می‌شود، ۱۵۰۰ بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان کم برخوردار شیراز توزیع می‌شود که امسال علاوه بر لوازم التحریر کیف مدرسه نیز با تنوع ویژه برای مقاطع سنی و تحصیلی مختلف دانش آموزان دختر و پسر در نظر گرفته شده است.

موصلی، مدیرکل کمیته امداد فارس نیز با تاکید بر اینکه اصناف استان در جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند، گفت: اصناف استان در طرح‌های خیرخواهانه کمیته امداد استان نقش آفرینی ارزنده‌ای در راستای کمک به همنوعان خود دارند.

او ادامه داد: اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز و اصناف استان می‌توانند در طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد فارس به عنوان پدر یا مادر معنوی آنها به شمار حساب شخصی کودکان نیازمند واریز مالی داشته باشند.