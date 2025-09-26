باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را نماد عزت و ایثار ملت ایران دانست.

در ادامه، خطیب جمعه قم به مناسبت‌های مذهبی و انقلابی هفته آینده از جمله میلاد امام حسن عسکری (ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی (س)، سالروز شهادت فرماندهان دفاع مقدس، آیت‌الله هاشمی‌نژاد و رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) اشاره کرد و بر ضرورت بزرگداشت این ایام تأکید نمود.

او همچنین بر ضرورت تبیین حماسه‌های ایثار برای نسل‌های آینده تأکید کرد و با اشاره به سیاست‌های خصمانه غرب، وحدت ملی و ایستادگی در مسیر «ایران قوی» را تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی‌ها دانست.

او در ادامه از نیروهای مسلح و حضور همیشگی ملت بسیجی به‌عنوان پشتوانه امنیت کشور و دلگرمی رهبر انقلاب تقدیر کرد.

خطیب جمعه قم با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، خواستار صدای واحد ملی در برابر فشارهای غرب شد و تحقق «ایران قوی» را راه‌حل مشکلات کشور معرفی کرد.

او سیاست‌های خصمانه آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: فعال‌سازی سازوکار ماشه و نقض تعهدات، نشانه‌ای از دشمنی آشکار غرب با ایران است.

خطیب جمعه قم با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل، این حضور را فرصتی برای رساندن صدای مظلومان ایران و غزه به جهانیان دانست و از پیشنهاد مذاکره با دشمنان ملت انتقاد کرد.

آیت‌الله سعیدی مواضع قاطع رهبر انقلاب در مخالفت با تولید سلاح اتمی و تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را یادآور شد.

او افزود: رهبر انقلاب توصیه کردند که باید صدای واحدی از ایران شنیده شود تا نمایندگان کشور در مذاکرات با اقتدار حاضر شوند. ایشان تحقق «ایران قوی» را تنها راه حل مشکلات کشور دانستند و خواستار ترسیم دقیق نقشه راه توسط مسئولان شدند.

امام جمعه قم با انتقاد از پیشنهاد برخی جریان‌های غرب‌زده برای دیدار رئیس‌جمهور با دشمنان ملت ایران، گفت: رهبر معظم انقلاب با ورود به این موضوع، مذاکره در چنین شرایطی را «ضرر محض» دانستند و ضمن مخالفت با تولید سلاح اتمی، بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید کردند.