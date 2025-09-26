شهروند خبرنگار ما همزمان با هفته دفاع فیلمی از برپایی میز خدمت با حضور جمعی از مسئولان در مصلی نماز جمعه شهرستان اهر ارسال کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دفاع مقدس میز خدمت جهت رسیدگی به مشکلات مردم در مصلی نماز جمعه شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مراسم صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر؛ رؤسا و مدیران ادارات شهرداری، آب و فاضلاب، غله و خدمات بازرگانی، جهاد کشاورزی، گاز، مخابرات و برق در محل مصلی نماز جمعه شهرستان اهر (مسجد شیخ عماد) این شهرستان حضور داشتند و به مشکلات مردم رسیدگی کردند.

شهروندخبرنگار ما قیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

