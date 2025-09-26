باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - مرتضی فیروزآبادی معاون اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره)در کارگروه اشتغال در هشترود گفت:۲۰۵ هزار مورد اشتغالزایی در طول یکسال گذشته داشتیم که موفق شدیم تاپایان امسال هم ۱۸۰ هزار مورد اشتغال به این رقم افزوده شود.

وی از خارج شدن ۸۰ هزار خانوار از چرخه کمیته امداد در یکسال گذشته خبرداد و گفت: تمرکز ما بر توانمندسازی و خارج شدن خانوار‌ها از چرخه کمیته امداد به واسطه ایجاد اشتغال پایدار است.

فیروزآبادی ایجاد صندوق ضمانت را راهی مناسب برای اشتغال زنان سرپرست خانوار برشمرد و گفت: ایجاد صندوق ضمانت ویژه زنان سرپرست خانوار ر راهکار مهم در پرداخت تسهیلات اشتغال زنان سرپرست خانوار و توانمندشدن آنها است.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با توجه به وجود معادن مختلف از جمله آهن، کائولن و طلا در مناطق هشترود و چاراویماق خواستار تاسیس هلدینگ معادن و سرمایه گذاری عظیم در حوزه هستیم تا بتوانیم در ظرف چند سال آینده ریشه بیکاری را از این شهرستان‌ها قطع کنیم.

وی خواستار تخصیص اعتبار و تسهیلات کم بهره توسط کمیته امداد به کشاورزان تحت پوشش برای خرید ادوات کشاورزی از جمله تراکتور، کمبابن و ماشین‌آلات را شد.

ملا مهدی مدیر کل کمیته امداد استان هم از خارج شدن ۲۳۰۰ نفر در ۶ ماهه امیال از چرخه کمیته امداد در استان خبر داد و گفت: سال گذشته هم ۴۵۰۰ نفر از چرخه خارج شده بودند.

وی افزود: امسال بیش از هزار نفر از اجرای آموزش مهارتی این نهاد بهر برده‌اند.

ملا مهدی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال برای ۷۵۰۰ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم از اختصاص ۷ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در هشترود خبر داد و گفت: شهرستان هشترود رتبه دوم استانی در جذب تسهیلات مشاغل خانگی را دارد.

وی خواستار ایجاد نمایندگی کمیته امداد در شهر نظرکهریزی را شد و گفت: افراد تحت پوشش این بخش مجبور هستند برای دریافت خدمات به هشترود بیایند که این کار مستلزم هزینه اضافی برای مددجویان می‌شود.

وی از بانک‌های عامل خواست در پرداخت تسهیلات در بحث ضامن سخت گیری نکنند.