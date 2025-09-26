باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌و‌گو با شبکه pbs درباره ادعای غربی‌ها مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای، با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در گذشته اعلام کرد، ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای رسانه آمریکایی مبنی بر مشاهده تحرکاتی در جنوب نطنز، افزود: مورد خاصی وجود ندارد. ما هنوز در این مناطق آواربرداری نکرده‌ایم، اما ممکن است در آینده آواربرداری انجام شده و این سایت‌ها فعالیت خود را از سر بگیرند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره فرآیند‌هایی که برای عدم فعال شدن «مکانیسم ماشه» انجام شده است، تصریح کرد: ما یک پیشنهاد‌هایی برای حل و فصل موضوع ارائه دادیم؛ اروپایی‌ها هم نظراتی داشتند. اما اگر اسنپ‌بک را انجام دهند، رابطه ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق می‌شود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

لاریجانی اضافه کرد:، اما اگر رفتارشان را اصلاح کنند، ما با آژانس همکاری می‌کنیم و در آن صورت، مشکلی نخواهیم داشت.

وی درباره اینکه چرا ایران به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تاسیسات هسته‌ای را نمی‌دهد؟ گفت: ما بازرسان را بیرون نکردیم. آنها خودشان به دلیل وقوع جنگ ترسیدند و اینجا را ترک کردند. از سوی دیگر، باید بپذیرید که وقتی یک تاسیسات هسته‌ای به‌شکلی بی‌سابقه در تاریخ بمباران می‌شود، باید پروتکل‌های جدیدی برای بازرسی از آن تدارک دید و امنیت بازرسان را لحاظ کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: وزیر خارجه ایران در دیدار خود با مدیرکل آژانس در قاهره، درباره تدوین همین پروتکل‌ها برای بازرسی گفت‌و‌گو کرده است. بالاخره بازدید از مراکز صدمه‌دیده، نیاز به روش و برنامه جدید دارد.

منبع: ایرنا