دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در صورت فعال شدن «اسنپ بک»، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌و‌گو با شبکه pbs درباره ادعای غربی‌ها مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای، با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در گذشته اعلام کرد، ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای رسانه آمریکایی مبنی بر مشاهده تحرکاتی در جنوب نطنز، افزود: مورد خاصی وجود ندارد. ما هنوز در این مناطق آواربرداری نکرده‌ایم، اما ممکن است در آینده آواربرداری انجام شده و این سایت‌ها فعالیت خود را از سر بگیرند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره فرآیند‌هایی که برای عدم فعال شدن «مکانیسم ماشه» انجام شده است، تصریح کرد: ما یک پیشنهاد‌هایی برای حل و فصل موضوع ارائه دادیم؛ اروپایی‌ها هم نظراتی داشتند. اما اگر اسنپ‌بک را انجام دهند، رابطه ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق می‌شود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

لاریجانی اضافه کرد:، اما اگر رفتارشان را اصلاح کنند، ما با آژانس همکاری می‌کنیم و در آن صورت، مشکلی نخواهیم داشت.

وی درباره اینکه چرا ایران به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تاسیسات هسته‌ای را نمی‌دهد؟ گفت: ما بازرسان را بیرون نکردیم. آنها خودشان به دلیل وقوع جنگ ترسیدند و اینجا را ترک کردند. از سوی دیگر، باید بپذیرید که وقتی یک تاسیسات هسته‌ای به‌شکلی بی‌سابقه در تاریخ بمباران می‌شود، باید پروتکل‌های جدیدی برای بازرسی از آن تدارک دید و امنیت بازرسان را لحاظ کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: وزیر خارجه ایران در دیدار خود با مدیرکل آژانس در قاهره، درباره تدوین همین پروتکل‌ها برای بازرسی گفت‌و‌گو کرده است. بالاخره بازدید از مراکز صدمه‌دیده، نیاز به روش و برنامه جدید دارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: علی لاریجانی ، اسنپ بک
خبرهای مرتبط
لاریجانی در مراسم سالگرد رهبران شهید حزب الله در بیروت شرکت می‌کند
بدون تعارف با دبیر شورای عالی امنیت ملی + فیلم
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
رویترز: روسیه و چین به دنبال رأی‌گیری شورای امنیت درباره تعویق تحریم‌های ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را امضاء کرد
آخرین اخبار
مسئولانه عمل کنید، از دیپلماسی و حقوق بین‌الملل حمایت کنید
لاریجانی در مراسم سالگرد رهبران شهید حزب الله در بیروت شرکت می‌کند
لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
بررسی مناسبات راهبردی ایران و روسیه در حوزه‌های انرژی و اقتصاد
دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی روسیه
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات دولت است
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
عراقچی: اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی ضروری است
پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را امضاء کرد
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌هاست
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
اسنپ‌بک، دورویی و نفاق غرب را می‌رساند/ سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل سند حقارت رژیم صهیونیستی بود
عراقچی: حمله نظامی هم نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر خود منصرف کند
رد اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران
آمریکا با اعمال محدویت‌های غیرقانونی علیه هیات ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است
در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، نوع تعامل ایران متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد
جمهوری اسلامی ایران با فشار حداکثری تسلیم نخواهد شد/ ایران از برنامه هسته‌ای خود برنمی‌گردد