طب سنتی راهکار‌های مختلفی را برای مقابله با سردرد ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این ویدیو سعید محسنی، متخصص طب سنتی در مورد رایحه درمانی با استفاده از روغن بابونه در درمان سردرد صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
فواید شکلات برای کودکان + فیلم
خواص موثر نعنا برای افراد دیابتی + فیلم
بهترین دارو برای مقابله با سرماخوردگی و پیشگیری از سرطان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاریخچه تشخیص نخستین سنگ کلیه در جهان + فیلم
۱۵ درصد از کودکان چاق‌اند/ روند افزایشی شیوع چاقی در بین کودکان + فیلم
تمدید فرصت ثبت‌نام پذیرش علمی کاربردی تا ۷ مهرماه؛ اعلام رشته‌های جدید
تمدید به‌روزرسانی‌های امنیتی رایگان ویندوز ۱۰
صرفه جویی ارزی ۵۰ میلیون دلاری با تولید داروهای بایو و بیوتکنولوژی
۸۰۰ مدرسه تهران نیازمند بازسازی هستند
آیا منشا «آگاهی» می‌تواند از نواحی قدیمی مغز باشد؟
تشخیص زودهنگام آسم با آزمایش نوآورانه دانشگاه آکسفورد
رفتار‌هایی که نشان از ابتلا به آلزایمر دارد + فیلم
درمان سردرد بدون استفاده از قرص و شربت + فیلم
آخرین اخبار
درمان سردرد بدون استفاده از قرص و شربت + فیلم
رفتار‌هایی که نشان از ابتلا به آلزایمر دارد + فیلم
آیا منشا «آگاهی» می‌تواند از نواحی قدیمی مغز باشد؟
تاریخچه تشخیص نخستین سنگ کلیه در جهان + فیلم
تشخیص زودهنگام آسم با آزمایش نوآورانه دانشگاه آکسفورد
۱۵ درصد از کودکان چاق‌اند/ روند افزایشی شیوع چاقی در بین کودکان + فیلم
تمدید به‌روزرسانی‌های امنیتی رایگان ویندوز ۱۰
تمدید فرصت ثبت‌نام پذیرش علمی کاربردی تا ۷ مهرماه؛ اعلام رشته‌های جدید
۸۰۰ مدرسه تهران نیازمند بازسازی هستند
صرفه جویی ارزی ۵۰ میلیون دلاری با تولید داروهای بایو و بیوتکنولوژی
کیفیت اینترنت بهبود می‌یابد/ ارائه خدمات eSIM در کشور به زودی
نمایشگاه الکامپ رسماً آغاز به کار کرد/ تغییر ساعت برگزاری برای کنترل ترافیک
فواید شکلات برای کودکان + فیلم
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی ۱۴۰۴
تمدید مهلت پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی کاربردی