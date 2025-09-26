رئیس پلیس راه گیلان از افزایش موج سفرهای درون استانی در روز جمعه با توجه به وضعیت مساعد جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ جاور صفاری اظهار داشت:  با توجه به مساعدت وضعیت جوی روز پایانی هفته ، حجم سفرها ی درون استان گیلان افزایش یافته و این موضوع موجب پرحجم‌تر شدن تردد در محورهای ارتباطی استان خصوصا محور رشت قزوين  شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم سفرها، به‌طور طبیعی شاهد رشد آمار تصادفات رانندگی در برخی محورهای گردشگری و پرتردد هستیم.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد:  از رانندگان محترم تقاضا می‌شود با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌زدگی، صبر و حوصله را در حین رانندگی سرلوحه خود قرار داده و به توصیه های همکاران بنده در طول محورها توجه کافی را داشته باشند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان 

برچسب ها: سفر ، پلیس ، ترافیک
خبرهای مرتبط
سرهنگ محبی:
۵۵ درصد مسافران هنوز در سفرند
تاکید سخنگو پلیس در تعطیلات آخرین هفته تابستان؛
رانندگان فرهنگِ خودایمنی و خودپاییِ را جدی بگیرند
محدودیت ترافیکی محور‌های خراسان شمالی به مناسب عید فطر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آستارا نگین شمال؛ از بلندترین آبشار ایران تا گردنه حیران
راهپیمایی جمعه های خشم و نصر نمازگزاران گیلانی+تصاویر
فرهنگ ایثار و مقاومت رمز اقتدار ملت ایران
آخرین اخبار
راهپیمایی جمعه های خشم و نصر نمازگزاران گیلانی+تصاویر
فرهنگ ایثار و مقاومت رمز اقتدار ملت ایران
آستارا نگین شمال؛ از بلندترین آبشار ایران تا گردنه حیران
ترافیک مسیر شمال به جنوب رودبار تا ۳ سال آینده برطرف می‌شود