رئیس پلیس راه گیلان از افزایش موج سفرهای درون استانی در روز جمعه با توجه به وضعیت مساعد جوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ جاور صفاری اظهار داشت: با توجه به مساعدت وضعیت جوی روز پایانی هفته ، حجم سفرها ی درون استان گیلان افزایش یافته و این موضوع موجب پرحجم‌تر شدن تردد در محورهای ارتباطی استان خصوصا محور رشت قزوين شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم سفرها، به‌طور طبیعی شاهد رشد آمار تصادفات رانندگی در برخی محورهای گردشگری و پرتردد هستیم.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: از رانندگان محترم تقاضا می‌شود با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب‌زدگی، صبر و حوصله را در حین رانندگی سرلوحه خود قرار داده و به توصیه های همکاران بنده در طول محورها توجه کافی را داشته باشند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان