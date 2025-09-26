رئیس پلیس راه گیلان از افزایش موج سفرهای درون استانی در روز جمعه با توجه به وضعیت مساعد جوی خبر داد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ جاور صفاری اظهار داشت: با توجه به مساعدت وضعیت جوی روز پایانی هفته ، حجم سفرها ی درون استان گیلان افزایش یافته و این موضوع موجب پرحجمتر شدن تردد در محورهای ارتباطی استان خصوصا محور رشت قزوين شده است.
وی افزود: با توجه به افزایش حجم سفرها، بهطور طبیعی شاهد رشد آمار تصادفات رانندگی در برخی محورهای گردشگری و پرتردد هستیم.
رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: از رانندگان محترم تقاضا میشود با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتابزدگی، صبر و حوصله را در حین رانندگی سرلوحه خود قرار داده و به توصیه های همکاران بنده در طول محورها توجه کافی را داشته باشند.
منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان