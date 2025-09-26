برخی افراد نزد پروردگار از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عاملی در برنامه سمت خدا از شبکه سوم سیما از نزدیکترین افراد در نزد خداوند سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

