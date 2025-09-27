موسوی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی بر صنعت شیلات، بر ضرورت تدوین استراتژی در کارگروه صادرات غیرنفتی استان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- سید مهرداد موسوی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز با اشاره به ریشه برخی مشکلات گفت: هر اقدامی در هر کشوری باید مبتنی بر آمایش سرزمینی، بررسی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، ضعف‌ها و چالش‌ها و ارائه یک برنامه بلندمدت و تدوین استراتژی باشد.

وی افزود: در ایران، تقویت و گسترش صنعت شیلات به‌ویژه در تولید میگو و ماهیان بازارپسند یک حرکت حساب‌شده بود، اما شرایط اقلیمی و تغییرات آب‌وهوایی به‌عنوان یک متغیر جدی این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است. فلسفه وجودی فعالیت شیلات بر آب استوار است و کمبود منابع آبی، ناترازی‌ها و فشارهای بین‌المللی صنایع را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است.

موسوی با تأکید بر روحیه مقاوم ملت ایران خاطرنشان کرد: ما شرایط سختی را در طول تاریخ پشت سر گذاشته‌ایم و با تعامل و همراهی می‌توانیم از این مشکلات نیز عبور کنیم.

وی همچنین گفت: ضروری است واحدهای تولیدی فعال منطبق بر استانداردها، با تمرکز بر صادرات و ارزآوری در کارگروه صادرات غیرنفتی استان معرفی شوند تا به‌صورت مشخص بر روی این حوزه کار شود.

