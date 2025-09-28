باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - لبنان، با پرچمهای زرد و فریاد «إنا على العهد»، به پیشواز گرامیداشت رهبری رفت که دین و سیاست را در راه احیای امت اسلامی به هم پیوند زد. دریای مدیترانه نهتنها شاهد امواج، بلکه راوی عشقی بیپایان به مردی شد که نامش با مقاومت عجین شده است.
شهید سیدحسن نصرالله تنها یک فرمانده یا سیاستمدار نبود؛ او فقیهی بود که با الهام از قرآن و سیرهی اهل بیت علیهمالسلام، فقه را از کنج حوزهها به قلب میدانهای مبارزه آورد. با تأسی از اندیشهی حضرت امام خمینی (ره) که فرمود: «دین اسلام یک دین سیاسی است، حتی عبادتش»، شهید نصرالله نشان داد که دین و سیاست، دو بال پرواز برای ساخت جامعهای الهیاند. او با دانش عمیق فقهی و درک دقیق از واقعیتهای اجتماعی، چارچوبی نو برای محور مقاومت خلق کرد؛ چارچوبی که ریشه در فقه جواهری داشت، با دقت در استدلال و پایبندی به اصول، اما نگاهی مصلحتگرا به نیازهای زمانه.
سخنرانیهایش که مملو از آیات قرآن و روایات بود، نهتنها نقشهی راه مبارزه با ظلم را ترسیم میکرد، بلکه روح ایمان و استقامت را در نسلهای جوان دمید. او به ما آموخت که فقه، تنها مجموعهای از احکام عبادی نیست، بلکه راهنمایی است برای ادارهی جامعه، بهویژه در طوفانهای بحران و نبرد.
غروب ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، صخرهی روشه، این نماد استوار لبنان، با نور چهرهی شهید نصرالله و شهید سیدهاشم صفیالدین، به تریبونی برای فریاد وحدت و عزت بدل شد. هزاران نفر از ضاحیهی جنوبی تا ساحل مدیترانه گرد آمدند؛ مردمی که با پرچمهای زرد حزبالله و لبنان، با چشمان اشکبار و قلبهای پرامید، عهد بستند که راه او را ادامه دهند. این تجمع، تنها یک یادبود نبود؛ بیعتی بود با آرمانی که شهید نصرالله آن را با خون خود امضا کرد.
صخره روشه که قرنهاست در برابر امواج دریا ایستاده، امشب گویی به سخن آمده بود و پیام «إنا على العهد» را به جهانیان رساند. سرودهای انقلابی، شعارهای «لبیک یا نصرالله» و حضور پرشور خانوادهها، از کودکان تا سالخوردگان، نشان داد که مقاومت، نهتنها یک استراتژی نظامی، بلکه یک جهانبینی دینی است که در قلبهای مردم ریشه دوانده.
شهید نصرالله، شاگرد مکتب امام خمینی (ره)، به ما آموخت که جدایی دین از سیاست، توطئهای است برای تضعیف اسلام. همانگونه که امام با انقلاب اسلامی، بنیانهای طاغوت را در هم شکست و جامعهای مبتنی بر عدل الهی بنا کرد، شهید نصرالله نیز با سیاست الهی، مقاومت را به حرکتی برای احیای ارزشهای انسانی و اسلامی بدل ساخت.
مواضع شجاعانه او در برابر رژیم صهیونیستی، ریشه در ایمانی عمیق و فقهی پویا داشت که مبارزه را نهتنها برای پیروزی ظاهری، بلکه برای تحقق عدالت جهانی و وحدت امت اسلامی دنبال میکرد. او با تلفیق فقاهت و رهبری، نشان داد که سیاست اسلامی، تدبیری است برای هدایت جامعه به سوی اصلاح و طاغوتزدایی. شهید نصرالله، با هر سخنرانی، با هر تصمیم استراتژیک، و با هر گام در میدان نبرد، این پیام را به جهانیان رساند که اسلام راستین، دینی است که در آن عبادت و سیاست، ایمان و مبارزه، در هم تنیدهاند.
ضاحیهی جنوبی، این پایگاه استوار مقاومت، میزبان قلبهایی بود که برای نصرالله میتپیدند. با وجود موانع سیاسی و فشارهای دولت لبنان، مردم با حضور پرشورشان نشان دادند که عشق به نصرالله و آرمانهایش، فراتر از هر مانعی است. موتورسواران با پرچمهای برافراشته، خانوادههایی که فرزندانشان را به این مراسم آورده بودند، و سرودهایی که از عمق جان طنین میانداخت، همه و همه گواهی بودند بر اینکه نصرالله زنده است؛ در روحیهی استوار مردم، در پرچمهایی که در باد میرقصیدند، و در گامهایی که راه او را ادامه میدهند. این مراسم که با نورپردازی صخرهی روشه آغاز شد، پیامی روشن به دشمنان اسلام فرستاد: تا دین و سیاست در هم تنیدهاند، مقاومت هرگز خاموش نمیشود.
شهید نصرالله، با زندگی و شهادتش، به ما آموخت که مقاومت، تنها یک حرکت سیاسی یا نظامی نیست؛ بلکه بخشی از هویت اسلامی است که وحدت، عزت و عدالت را به ارمغان میآورد. او با هر سخن، هر تصمیم و هر فداکاری، نشان داد که فقه اسلامی، مسیری است برای ساخت جامعهای الهی، حتی در سختترین شرایط. امروز، در آستانهی اولین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، لبنان و همهی عاشقان مقاومت در جهان، با قلبی پر از عشق و عزمی راسخ، به او و شهدای راه حق درود میفرستند. صخره روشه، نهتنها یک صخره، بلکه نمادی از پایداری و ایمان است؛ نمادی که فریاد میزند: نصرالله، قلب مقاومت، تا ابد زنده است.