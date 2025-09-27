وزیر امور خارجه در نشست خبری خود درباره فعال سازی مکانیسم ماشه توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس مطبوعاتی بعد از نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: همان طور که حمله نظامی شکست خورد اسنپ بک هم شکست خواهد خورد .اگر فشار‌های غیرمنطقه‌ای جایگزین قانون شوند ما نتیجه نخواهیم گرفت. ایران هیچ وقت به فشار سر خم نخواهد کرد.ما همیشه نسبت به احترام واکنش متقابل نشان می‎دهیم. فعال سازی اسنپ بک غیرقانونی است و راه دیپلماسی را خواهد بست .حتی وقتی با آمریکا قبل از حمله اسرائیل مذاکره می‌کردیم نشان دادیم که به دنبال دیپلماسی هستیم.

وی ادامه داد: فعال شدن اسنپ بک باعث می‌شود توافق ما با آژانس اجرایی نشود. این اقدام کشور‌های اروپایی در همکاری ما با آژانس تاثیر خواهد گذاشت. همانطور که رهبر انقلاب گفتند مذاکره با آمریکا بن بست محض است و ایشان کاملا این حرف را دقیق گفتند. دیپلماسی به مذاکره با آمریکا محدود نیست .ما تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم .بار دوم در وسط مذاکره با آمریکا آنها به ما حمله نظامی کردند.