کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره سخنرانی نتانیاهو برای صندلی های خالی در سازمان ملل نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ناصر ترابی کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره سخنرانی نتانیاهو برای صندلی های خالی در سازمان ملل بیان کرد: این امر قابل پیشبینی بود و این فشارها در حال افزایش است؛ بهخصوص که این موضوع، جریان اپوزیسیون نتانیاهو را در داخل آن رژیم تقویت میکند. آنها بر این قضیه تأکید دارند که آن تصویر و ذهنیتی که از اسرائیل و یهودیان در جهان وجود داشت، طی این دو سال توسط نتانیاهو در حال از بین رفتن است و این دیگر آن تصویر پیشین نیست. آن مظلومیت و اقتداری را که ادعا میکردند، هر دو را از دست دادهاند. آنچه مشخص است، این است که دولتمردان کشورهای مختلف از طریق مردم خود بسیار تحت فشار قرار دارند. اتفاقات ایتالیا و اسپانیا را نباید دستکم گرفت، بهویژه کاروان کمکی که در حال حرکت است. اینها فشار وارد میکنند و حتی کارگران ایتالیایی، حاکمان آن کشور را تهدید کردهاند که اقتصاد اروپا را فلج خواهند کرد؛ لذا تمام این فشارها در چنین جایگاهی خود را نشان میدهد. این تحولات در آن قاب و تصویر کلی که آنها از یک رژیم منحوس به عنوان یک رژیم مظلوم و مقتدر ساخته بودند، در حال فروپاشی است و مردم جهان با ماهیت واقعی این وحشیها آشنا میشوند.
وی ادامه داد: این اتفاقات رسانهای، اجتماعی و اقتصادی، همگی باید در کنار هم دیده شوند. اقتصاد رژیم صهیونیستی با این رخدادها ضربه مهلک و زخم کاری خواهد خورد. اگرچه شاید در توقف فوری جنگ تأثیر زیادی نداشته باشد، اما قطعاً بر رویکرد دولت آینده آن رژیم تأثیرگذار خواهد بود.
ترابی با اشاره به اتفاقات درون فلسطین بیان کرد: اتفاقی که افتاد این بود که آقای محمود عباس (ابومازن) و تشکیلات خودگردان قصد سفر به نیویورک را داشتند، اما آمریکاییها به آنها ویزا ندادند. آنها حتی نتوانستند مصاحبه آنلاین برقرار کنند، زیرا گفته شد اسرائیلیها در آن پارازیت ایجاد میکنند. در نهایت فیلمی ضبط کردند و در اختیار فرانسویها قرار دادند تا پخش شود. در آن فیلم، سخنانی گفته شد که بسیار عجیب است و هیچکس که ذرهای عرق ملی و میهندوستی داشته باشد، آن حرفها را نمیپذیرد. این صحبتها زمانی قوت میگیرد و باید در این زمینه تحلیل شود که فشار برای راهحل دو دولتی در حال افزایش است. آنها میگویند بخشی از سرزمین را به ما بدهید و هرچه شد، شد. در آنجا اعلام میکنند که ما هیچ ارتشی نخواهیم داشت و وضعیت از لبنان و حتی از وضعیت کنونی کرانه باختری نیز بدتر خواهد بود. در پیشنهادی که ارائه شد، گفته بودند هیچ گروه مسلحی از جمله جهاد و حماس نباید وجود داشته باشد. آنها در چنین شرایطی و با امید به داستان دو دولتی، چنین موضعی اتخاذ میکنند. در چنین شرایطی، قطعاً حماس و مردم غزه و فلسطین این را نمیپذیرند. اگر قرار بود بپذیرند، این جنایاتی که دو سال است تحمل میکنند و این همه سختی و مقاومت را به جان نمیخریدند. چرا باید این همه شهید بدهند و خونشان ریخته شود؟ لذا حماس یک حرف کاملاً منطقی میزند؛ اصلاً نیازی به غیرت و شهامت هم نیست، منطق حکم میکند که اگر من سلاحم را زمین بگذارم، در برابر این دیوهای وحشی که روبهروی من هستند، تکهپاره خواهم شد.
وی ادامه داد: چون دو یا سه ماه دیگر جایزه صلح نوبل اهدا میشود و ترامپ نیز برای آن نامزد شده است، او با این ادعا که "من تمام جنگها را تمام کردم" به دنبال کسب آن است. حتی فهرستی تهیه میکند که مثلاً در آفریقا و اروپا این کار را کردم و در اوکراین چنین کردم. اسرائیل در حال آماده شدن برای یک اقدام دیگر در منطقه است، احتمالاً با اولویت عراق. شاید این وعدهها نیز مانند همان توییتی باشد که پیش از حملهای زد و اعلام کرد یکشنبه مذاکره داریم؛ هدف منحرف کردن ذهنهاست تا آنها بتوانند طرح اسرائیل بزرگ را طراحی و اجرا کنند. این تحلیل نیز باید در کنار موضوع جایزه صلح نوبل در نظر گرفته شود.