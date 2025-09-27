باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- هفته جهانی فضا هر سال از ۴ تا ۱۰ اکتبر (۱۲ تا ۱۸ مهرماه) با هدف مرور دستاوردهای فضایی و توسعه همکاریهای بینالمللی برگزار میشود. این هفته فرصتی است تا کشورها آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه خود را در عرصه فضا معرفی کنند و مسیر آینده فعالیتهای فضایی را ترسیم نمایند.
وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، در آستانه هفته جهانی فضا از برنامههای پرتاب نمونههای دوم پارس-۱ و ناهید۲ خبر داد .
او در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: «نمونه دوم ماهواره سنجشی پارس-۱ که ماهوارهای تصویربرداری محسوب میشود، تا پایان آذر ماه پرتاب خواهد شد. همچنین نمونه دوم ماهواره ناهید-۲ نیز در پاییز یا حداکثر اوایل زمستان با پرتابگر داخلی به فضا ارسال میشود.»
به گفته یزدانیان، این دو پرتاب بخشی از برنامههای توسعه فناوری فضایی ایران در سال جاری هستند.