بازی پایانی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بین تیم‌های فوتبال پیکان و چادر ملو اردکان امروز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال با انجام یک بازی امروز بسته می‌شود و تیم فوتبال پیکان ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس   به مصاف تیم چادر ملو اردکان می‌رود.  

تیم‌های پیکان و چادر ملو هم امتیاز هستند و در همسایگی هم به سر می‌برند و با ۶ امتیاز در رتبه‌های ششم و هفتم جدول رده بندی قرار دارند.  

تیم فوتبال پیکان هفته گذشته دست به کار بزرگی زد و این تیم ۱۰ نفره توانست برابر تیم استقلال به تساوی ۲ بر ۲ دست یابد و با ۶ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار بگیرد.  

شاگردان سعید دقیقی  از ۴ بازی گذشته یک برد و سه تساوی و ۶ امتیاز به دست آوردند و آنها تاکنون شکستی را متحمل نشدند. خودرو سازان می‌خواهند روند شکست ناپذیری خود را مقابل تیم چادر ملو اردکان ادامه بدهند و در بین تیم‌های بالای جدول قرار بگیرند.  

البته  تیم پیکان ۵ بازیکن خود را در بازی با چادر ملو در اختیار ندارد و با کمبود بازیکن مواجه است.   مرتضی تبریزی، علی اصغر صادقی،   بهزاد سلامی و سجاد جعفری به علت مصدومیت و میلاد باقری مدافع باتجربه خودروسازان  به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم خود در بازی امروز نیستند.  

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان هفته گذشته توانست تیم پرسپولیس را در تهران متوقف کند و این تیم  با  ۶ امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر از پیکان در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

شاگردان سعید اخباری می‌خواهند که نوار شکست ناپذیری پیکان را قطع کنند، اما کار سختی جلوی تیم جوان و با انگیزه پیکان پیش رو دارند.

به هر حال باید دید کدامیک از تیم‌های پیکان و چادر ملو می‌تواند برنده بازی امروز شود و به صدر جدول صعود کند.  

تقابل سعید اخباری و سعید دقیقی مربیان جوان لیگ در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پیکان تهران ، لیگ برتر فوتبال
