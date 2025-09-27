باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پاییز در لرستان تنها یک فصل نیست، بلکه جشنواره‌ای از رنگ و نور است. در ایستگاه راه‌آهن بیشه، وقتی برگ‌های زرد و نارنجی بر زمین می‌ریزند و نسیم خنک کوهستان جاری می‌شود، همه‌چیز رنگی شاعرانه به خود می‌گیرد. درست در کنار ریل‌ها، آبشار بیشه که یکی از زیباترین آبشارهای ایران است، جلوه‌ای تازه می‌یابد و در آغوش پاییز، به اوج زیبایی می‌رسد.

ایستگاه راه‌آهنی در دل کوهستان

ایستگاه راه‌آهن بیشه درود نه‌تنها یک ایستگاه ساده، بلکه حلقه اتصال خط‌آهن لرستان به شبکه سراسری کشور است. این مسیر کوتاه‌ترین خط ریلی ایران به شمار می‌رود و تنها ۱۱ ایستگاه دارد.

خط آهنی که روزگاری با عنوان خط زاگرس شناخته می‌شد و ۱۲ سال پیش تغییر مسیر داد، امروز همچنان از میان کوه‌ها و جنگل‌های بلوط می‌گذرد و چشم‌اندازهای بی‌مانندی را پیش روی مسافران قرار می‌دهد.

از درود تا بیشه؛ سفر با قطار رنگ‌ها

این خط ریلی ۱۵۵ کیلومتری، ایستگاه‌هایی چون مومن‌آباد، رودک، قارون، بیشه، سپیددشت و چمسنگر را در خود جای داده است.

عبور از این مسیر فرصتی استثنایی برای تماشای مناظر زاگرس و به‌ویژه دیدن آبشار بیشه از پنجره قطار. پاییز در این مسیر، سفری است که هر کیلومترش به لوحی رنگین از طبیعت بدل می‌شود.

پاییز؛ بهترین فصل سفر به بیشه

اقلیم کوهستانی لرستان باعث می‌شود که زمستان‌های این منطقه بسیار سرد و طاقت‌فرسا باشد. اما پاییز، بهترین زمان برای گذر از بیشه است؛ فصلی که هوا مطبوع، طبیعت رنگارنگ و آبشار پرخروش است. هر قدم در اطراف ایستگاه، رهگذران را با ترکیبی از صدای آبشار، خش‌خش برگ‌ها و عبور قطار شگفت‌زده می‌کند.

ایستگاه بیشه تنها یک توقف‌گاه ریلی نیست؛ این ایستگاه می‌تواند به محور گردشگری ریلی در لرستان تبدیل شود.

اتصال طبیعت، تاریخ و حمل‌ونقل در این نقطه، فرصتی ارزشمند برای جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است. به‌ویژه در پاییز، زمانی که زیبایی‌های طبیعی به اوج خود می‌رسند، این مسیر می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی سفرهای ریلی کشور بدل شود.

ایستگاه راه‌آهن بیشه لرستان در پاییز، ترکیبی است از طبیعت و تکنولوژی، از آبشار و قطار، از رنگ و صدا.

این مکان نه‌تنها یادگاری از توسعه ریلی ایران است، بلکه بهشتی برای دوستداران طبیعت و سفرهای پاییزی محسوب می‌شود. سفر به بیشه در پاییز، یعنی تجربه همزمان آرامش، شکوه و زیبایی بی‌پایان.