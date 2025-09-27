باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ۷ آذر ماه ۱۴۰۲ بود که شورای‌عالی بورس در مصوبه‌ای مقرر کرد تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تمامی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار شود عدم برگزاری بسیاری از مجامع سبب شد تا شورای عالی بورس ۳ مرتبه دیگر مهلت برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را تمدید کند بر این اساس باید تا پایان شهریورماه امسال تمامی مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار می‌شد موضوعی که تاکنون محقق نشده و همچنان بحث بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت که برگزاری مجامع یکی از شروط بازگشایی آنهاست بلاتکلیف است!

مشکلات نماد‌های استانی سهام عدالت که در همین رابطه حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و در خصوص آن اظهار کرده بود: باتوجه به اینکه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار نشد و هیأت مدیره این شرکت‌ها تکمیل نبود، نمادشان بسته شد. در شورای عالی بورس تصویب کردیم تا ۳۱ تیر مجامع برگزار و بعد نماد‌ها باز شود، اما به دلیل شرایط جنگی و همچنین به دلیل اینکه صورت‌های مالی برخی استان‌ها آماده نبود، این مهلت را تا آخر شهریور تمدید کردیم.

مهم‌ترین دلیل توقف نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

به تازگی هم ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مطرح کرده بود: مهم‌ترین دلیل توقف نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت عدم بروز بودن مجامع است؛ دلیل دیگر توقف معاملات نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت صف فروش زیاد و تنزل قیمت‌ها بود در حالی که سهام عدالت در شرکت‌های بسیار خوب بورسی سهامدار است و توصیه اکید ما این است که سهامداران سهام را نگه‌دارند و از منافع آن منتفع شوند.

او در ادامه افزود: شورای عالی بورس از سال ۹۹ مصوبات متعددی را برای سهام عدالت داشته است از اسفندماه ۱۴۰۱ شورای عالی بورس تصمیم بر توقف نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به سبب عدم بروز بودن مجامع میگرد؛ یک مقاومتی در بدنه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت وجود دارد که متاسفانه تا الان هم به شکل کامل حل نشده و مجامع به شکل کامل برگزار نشده است.

او گفت: شورای عالی بورس سال ۱۴۰۲ یک مدلی را مصوب کرد که اگر سهامداران غیرمستقیم در مجمع مشارکت نکنند شرکت‌های تعاونی واجد شرایط می‌توانند به نمایندگی در مجمع شرکت کنند متاسفانه تا امروز یعنی ۱۲ شهریور از ۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری استانی تنها ۱۴ شرکت مطابق مدل مصوب شورای عالی بورس مجمع برگزار کردند.

بازگشایی نماد‌های معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت منوط به برگزاری مجامع

این مقام مسئول بیان کرد: تمام مشکل ما این است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مجامع آنها بروز نشده است و طبیعتا نماد آنها بسته است؛ بازگشایی نماد‌های معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت منوط به برگزاری مجامع، تایید صلاحیت مدیران است اکنون سهامداران سه الی چهار شرکت واجد شرایط بازگشایی هستند؛ بازگشایی نماد چند مولفه نیاز دارد وضعیت بازار بسیار مهم است ما نمی‌خواهیم در زمان و شرایطی نماد باز شود که بازار سرمایه بهم بریزد، چون حجم آنها بسیار زیاد است؛ مورد دیگر ملاحظاتی است که مجلس و برخی نهادی نظارتی دارند که باید قبل از بازگشایی آنها در نظر گرفته شود.

یکی از چالش‌های مهم سهامداران عدالت توقف طولانی نماد‌های استانی است در حالی که ۳ الی ۴ نماد آماده بازگشایی هستند در ادامه در این خصوص هم رئیس سازمان بورس اظهار کرده است: در بازگشایی سهام عدالت باید به دو نکته توجه کرد یکی اینکه سهامداران به‌گونه‌ای براساس نیاز خود به نقدینگی، اقدام به فروش کنند که سهام به یکباره خالی نشود و مورد دیگر اینکه کنترل سهام به دست سهامدار عمده نیفتد.

باشگاه خبرنگاران جوان هم به سراغ مهدی حاجی‌وند دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت رفت و او در خصوص برگزاری مجامع اظهار کرده بود: در خصوص مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت منتظر تعیین تکلیف شورای عالی بورس هستیم.

شنیده‌ها نیز حاکی از برگزار شورای عالی بورس مطابق روال است حالا باید منتظر ماند و دید در این جلسات چه تصمیماتی برای نماد‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اتخاذ می‌شود بلاتکلیفی سهامداران این نماد‌ها که حالا باعث شکل‌گیری گلایه‌های بسیار شده است.