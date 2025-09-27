باشگاه خبرنگاران جوان - دیو اسمیت، تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت: به نظر می‌رسد سیاست‌های جورج دبلیو بوش، باراک اوباما جو بایدن و دونالد ترامپ به انزوای بیشتر منجر شده است. نکته این است که آن‌ها دهه‌ها کنترل سیاست خارجی آمریکا را در دست داشتند و آن را کاملاً نابود کردند. کشور را ورشکسته کرده‌اند و میلیون‌ها کشته بی‌گناه به جا گذاشته‌اند.