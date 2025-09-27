باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

تحلیلگر سیاسی آمریکایی در خصوص سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا در طول این سال‌ها نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیو اسمیت، تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت: به نظر می‌رسد سیاست‌های جورج دبلیو بوش، باراک اوباما جو بایدن و دونالد ترامپ به انزوای بیشتر منجر شده است. نکته این است که آن‌ها دهه‌ها کنترل سیاست خارجی آمریکا را در دست داشتند و آن را کاملاً نابود کردند. کشور را ورشکسته کرده‌اند و میلیون‌ها کشته بی‌گناه به جا گذاشته‌اند.

 
مطالب مرتبط
میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
young journalists club

پمپئو، ترند تهاجمی ترامپ در خانه‌تکانی توئیتری!

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
young journalists club

استفاده رژیم صهیونیستی از عربستان برای اجرای نقشه‌هایش علیه ایران

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
young journalists club

مقاومت در برابر مستکبران باعث سربلندی ایران است/ خروج آمریکا از برجام وضعیت سیاسی واشنگتن را بدتر از قبل می‌کند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم
۴۱۲۱

جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم
۹۵۲

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم
۶۹۴

قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
۶۸۰

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم
۶۶۰

دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
این عکس ترامپ مربوط به دوره اول اوست که تمام مسیحیان آنجلیکا به کاخ سفید امده بودند
با کمک گرفتن از چندین جن
که ترامپ در انتخابات رای بیاورد که نیاورد و بایدن رای اورد
اگر کلیپ این صحنه را گیر بیاورید .خیلی خوبه
کلی هم خنده دار است ..نمیدونستم انقدر جن برای کمک وجود دارد ..کلی نام جن ها را بکار بردند که معجزه کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
صددرصد صحیح
ترامپ شده گورباچوف برای شوروی سابق
بی بی نتیابو هم نقش گورباچوف برای سرزمینهای اشغالی
دیگه اعتباری در دینا بین ازادیخواهان و وجدان داران و اخلاق مداران ندارند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
همین آگاهیها و نظرات واقع گرایانه است که جهان آینده را شکل می دهد نباید این آگاهیهای روز افزون در سراسر جهان را دست کم بگیریم همین نظرات هستند که حرکت های اجتماعی را شکل خواهند داد و حاکمان را مجبور به تمکین خواهند نمود ، آمریکا هرچه قدرت نظامی داشته باشد این آگاهیهای اجتماعی مثل مویانه از درون او را پوک خواهند نمود و یک دفعه خواهیم دید که این قدرت به ظاهر پ طمطراغ فروریخت و نابود شد و در دنیا قدرتهای بزرگی به همین شکل بصورت غیر منتظره از بین رفته اند و آمریکا نیز استثناء نخواهد بود .
۰
۴
پاسخ دادن