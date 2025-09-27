بایرن مونیخ برای سومین بار در تاریخ این باشگاه و رقابت‌های بوندسلیگا پنجمین پیروزی پیاپی فصلش را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بایرن مونیخ فصل جدید رقابت‌های بوندسلیگا را توفانی آغاز کرده و از همین ابتدای فصل نشان داده است که مدعی اصلی کسب جام است. باواریایی‌ها جمعه‌شب پنجمین پیروزی پیاپی فصلشان را کسب کردند. بایرن در هفته پنجم رقابت‌های بوندسلیگا از وردربرمن پذیرایی کرد و توانست با چهار گل این تیم را شکست دهد تا با پانزده امتیاز جایگاهش را در صدر جدول رده‌بندی مستحکم‌تر کند.

کسب پنج پیروزی پیاپی در آغاز فصل یک رکورد در تاریخ بوندسلیگا به شمار می‌آید. البته بایرن مونیخ این رکوردش را تکرار کرد؛ چرا که پیش از این هم در فصل‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ و ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ موفق به کسب پنج پیروزی در پنج بازی آغازین بوندسلیگا شده بود.

مردان ونسان کمپانی فصل قبل توانستند قهرمانی در بوندسلیگا را کسب کنند، اما در لیگ قهرمانان اروپا با شکست برابر اینتر از صعود به دور نیمه‌نهایی بازماندند. هواداران بایرن مونیخ بسیار امیدوارند با اوج‌گیری تیم کمپانی شاهد حضور درخشان این تیم در لیگ قهرمانان اروپا باشند.

برچسب ها: بوندسلیگا ، بایرن مونیخ
