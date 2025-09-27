مدیرکل امور بانوان استانداری کرمان از ارائه خدمات ومعافیت های خدمات اجتماعی برای خانواده های دارای چندقلو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ ندا نظامی با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ گفت: این قانون دارای ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است که تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است.

وی افزود: بر اساس این قانون، سازمان بهزیستی موظف است خدمات ویژه‌ای به خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو ارائه کند. از جمله این خدمات، تأمین پوشک نوزادان تا پایان دو سالگی است که متأسفانه در سال جاری اعتبار مربوط به آن تخصیص داده نشده است.

نظامی با بیان این مطلب که استانداری کرمان و سازمان بهزیستی در حال پیگیری برای دریافت این اعتبار هستند افزود: طبق قانون، دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت تأمین شیرخشک این نوزادان تا دو سالگی را برعهده دارد و سازمان بهزیستی نیز مکلف است تا پایان شش‌سالگی این خانواده‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان ادامه داد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده‌های دارای فرزند سوم یا چندقلو مشوق‌هایی همچون واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی را پیش‌بینی کرده است. 

نظامی افزود: این خانواده‌ها می‌توانند درصورت داشتن زمین، از تخفیف ۵۰ درصدی در قبوض آب، برق و گاز، معافیت ۱۰۰ درصدی پروانه ساخت و تخفیف ۵۰ درصدی خدمات نظام مهندسی بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی، زمینه اجرای کامل این قانون فراهم شود. 

مدیرکل امور و خانواده استانداری با بیان اینکه آینده ایران در گرو حمایت از تشکیل خانواده، فرزندآوری و ایجاد امید در نسل جوان است خاطر نشان کرد: امروز کشور در نقطه حساسی از تاریخ جمعیتی خود قرار دارد و تصمیمات درست ما می‌تواند مسیر رشد یا کاهش جمعیت را مشخص کند.

تبادل نظر
India
منصور
۱۱:۳۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
دروغ میگن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۱:۱۰ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
الان رئیس اداره امور استخدامی مواظبه کی بچه میزاد، تا بهش امتیاز استخدامی بده. خدا میدونه حق چندین استعداد سر همین امتیازات خورده شده. نمیدونم شاید رئیسش هم با همین امتیازات رئیس شده.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
پوشک طلبشون یه خدمتکار بهشون بدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
وقتی وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و تورم اقتصادی در کشور وجود دارد و فقر رو به افزایش است، بهتر است به مساله افزایش جمعیت با برنامه ریزی و به صورت ریشه ای پرداخت یعنی ابتدا برنامه ریزی داشته باشید برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم و از بین بردن تحریم ها، بعد از مردم درخواست افزایش جمعیت داشته باشید.
۱
۱
پاسخ دادن
