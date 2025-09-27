مدیرکل امور بانوان استانداری کرمان از ارائه خدمات ومعافیت های خدمات اجتماعی برای خانواده های دارای چندقلو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ ندا نظامی با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰ گفت: این قانون دارای ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است که تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است.

وی افزود: بر اساس این قانون، سازمان بهزیستی موظف است خدمات ویژه‌ای به خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو ارائه کند. از جمله این خدمات، تأمین پوشک نوزادان تا پایان دو سالگی است که متأسفانه در سال جاری اعتبار مربوط به آن تخصیص داده نشده است.

نظامی با بیان این مطلب که استانداری کرمان و سازمان بهزیستی در حال پیگیری برای دریافت این اعتبار هستند افزود: طبق قانون، دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت تأمین شیرخشک این نوزادان تا دو سالگی را برعهده دارد و سازمان بهزیستی نیز مکلف است تا پایان شش‌سالگی این خانواده‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان ادامه داد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده‌های دارای فرزند سوم یا چندقلو مشوق‌هایی همچون واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی را پیش‌بینی کرده است.

نظامی افزود: این خانواده‌ها می‌توانند درصورت داشتن زمین، از تخفیف ۵۰ درصدی در قبوض آب، برق و گاز، معافیت ۱۰۰ درصدی پروانه ساخت و تخفیف ۵۰ درصدی خدمات نظام مهندسی بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی، زمینه اجرای کامل این قانون فراهم شود.

مدیرکل امور و خانواده استانداری با بیان اینکه آینده ایران در گرو حمایت از تشکیل خانواده، فرزندآوری و ایجاد امید در نسل جوان است خاطر نشان کرد: امروز کشور در نقطه حساسی از تاریخ جمعیتی خود قرار دارد و تصمیمات درست ما می‌تواند مسیر رشد یا کاهش جمعیت را مشخص کند.