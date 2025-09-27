باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده پس از نشست مشترک با معاون بازسازی و مدیرکل دفتر فنی سازمان مدیریت بحران کشور و مدیرکل مدیریت بحران منابع آب وزارت نیرو اظهار کرد: راهکار‌های اطفای حریق و کاهش آلایندگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم از جمله پیگیری‌های دیپلماتیک و استفاده مستمر از هواپیمای آب‌پاش در این نشست بررسی شد.

وی افزود: مهار آتش‌سوزی‌های تالاب هورالعظیم که در کشور عراق واقع شده، نیازمند همکاری‌های فرامرزی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک است.

موالی‌زاده بیان داشت: استفاده به موقع و مستمر از هواپیمای آب‌پاش نیز به عنوان یکی از راهکار‌های فنی و عملیاتی برای کنترل و اطفای حریق در این منطقه حیاتی مورد تأکید قرار گرفت.

در این نشست رسول حسام، معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور، حدیدیان، مدیرکل دفتر فنی این سازمان و مهدی جهانیان، مدیرکل مدیریت بحران شرکت توسعه منابع آب و نیروی وزارت نیرو حضور داشتند.

منبع: صدا و سیما