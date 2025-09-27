فیفا در گزارشی ویژه به بررسی تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و با اشاره به لقب«سلطان فوتبال آسیا» برای این تیم، از امید‌ها برای شکستن طلسم صعود نکردن از مرحله گروهی جام جهانی پس از ۷ حضور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت فیفا در گزارشی به تیم‌های راه یافته به جام جهانی پرداخته و این بار تیم ملی فوتبال ایران را بررسی کرده است که در زیر می‌آید.

ایران، قهرمان سه دوره جام ملت‌های آسیا، سلطان فوتبال آسیاست، اما هنوز نتوانسته این موفقیت منطقه‌ای را در صحنه جهانی تکرار کند چرا که ایران در شش حضور خود در جام جهانی نتوانسته از گروه خود صعود کنند.

امید زیادی وجود دارد که اوضاع تغییر کند. «تیم‌ملی» پس از عبور از مرحله مقدماتی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، با نسلی خوب و استعداد‌های درخشان به سمت این رویداد جهانی می‌رود.

قلعه‌نویی باتجربه که اکنون در دومین دوره مربیگری خود در تیم ملی است، یکی از مربیان بسیار مورد احترام کشورش محسوب می‌شود. او که در دوران فوتبالش به عنوان "ژنرال" شناخته می‌شد، در خط میانی استقلال و تیم ملی فعالیت می‌کرد و پس از بازنشستگی‌اش در اواخر دهه ۱۹۹۰، خیلی زود وارد عرصه مربیگری شد.

قلعه‌نویی که در یک دوره سه ساله در استقلال عملکرد چشمگیری داشت، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در تیم ملی حضور داشت. این مربی با استقلال و سپاهان قهرمان لیگ برتر ایران شده است. 

قلعه‌نویی که در مارس ۲۰۲۳ به تیم ملی بازگشت، کمتر از یک سال بعد تیم ملی را به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا رساند. سپس در انتخابی جام جهانی توانست ایران را به جام جهانی برساند. ایران در ۱۶ بازی تنها یک شکست خورد و برای چهارمین بار متوالی به جام جهانی راه یافت.

مهدی طارمی، سردار آزمون و محمد محبی از جمله ستاره‌های تیم ملی ایران هستند که توانستند نقش پررنگی در صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کنند. 

تاریخچه ایران در جام جهانی

کنفدراسیون: AFC
بهترین جام جهانی: مرحله گروهی (۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲)
آخرین جام جهانی: قطر ۲۰۲۲ (مرحله گروهی)
اولین جام جهانی: آرژانتین ۱۹۷۸
تعداد حضور در جام جهانی: ۷ (۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲، ۲۰۲۶)
تعداد صعود‌های متوالی: چهار
رکورد کلی جام جهانی: ۱۸ بازی، ۳ برد، ۴ مساوی، ۱۱ باخت، ۱۳ گل زده، ۳۱ گل خورده

بدون شک چشمگیرترین عملکرد ایران در جام جهانی در سال ۲۰۱۸ رقم خورد؛ جایی که آنها در گروهی دلهره‌آور شامل اسپانیا، پرتغالِ کریستیانو رونالدو و مراکشی که در دوره بعدی به نیمه‌نهایی راه یافت، در آستانه صعود قرار گرفتند.

ایران در بازی افتتاحیه در سن پترزبورگ، شیر‌های اطلس را یک بر صفر شکست داد و پنج روز بعد در کازان با همان نتیجه مغلوب اسپانیا شد. این بدان معنا بود که کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم، در سارانسک باید به مصاف تیم ملی کشورش می‌رفت و برای کسب صعود تاریخی به دور حذفی، به پیروزی نیاز داشت ولی برابر این تیم به تساوی یک بر یک رسید و از صعود به دور بعدی بازماند. 

آخرین جام جهانی ایران

با وجود پیروزی مقابل ولز، آن انتظار طولانی همچنان ادامه یافت و تیم ملی فوتبال ایران نتوانست این بار نیز به دور حذفی راه یابد. 

بهترین گلزن جام جهانی ایران

۱۱ ایرانی در جام جهانی گلزنی کرده‌اند و تنها یک نفر بیش از یک بار این کار را انجام داده است. این بازیکن مهدی طارمی است که به عنوان مهاجم باتجربه، یکی از بهترین بازیکنانی است که این کشور پرورش داده است.

هر دو گل طارمی در شکست سنگین ۶ بر ۲ مقابل انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به ثمر رسیدند.

رکورددار حضور ایران در جام جهانی

احسان حاجی‌صفی یکی از سه بازیکن ایرانی است که در سه دوره جداگانه در جام جهانی حضور داشته است. او رکورددار حضور در جام جهانی است و در تمام بازی‌های مرحله گروهی ایران در برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸ و قطر ۲۰۲۲ در ترکیب اصلی قرار گرفت.

حاجی‌صفی که به عنوان وینگر چپ، مدافع چپ و هافبک میانی به یک اندازه توانمند بود، در هر سه نقش در جام جهانی بازی کرد و هنوز هم در سطح باشگاهی با سپاهان خوب عمل می‌کند.

برچسب ها: فیفا ، تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
جام جهانی ۶۴ تیمی روی هوا؛ فیفا تردید دارد
درخواست فوری سازمان‌ملل از فیفا و یوفا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
تیم ملی ایران الان ۵۰سال که همینه به زور میاد جام بعد چندتا گل میخوره حذف میشه زیاد ناراحت نکنین خودتونو تیم مسن مربی بدرد نخور
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۱:۳۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
همين تيترهارو ميزنين ك تاجو قلعه نوعي توهم ميزنن ك بهتر از اينا وجود ندارن...
بدترين تيم ملي تاريخ رو داريم
بدترين سبك بازي
حالا زد و بنداي پشت پرده شون بمانده...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
با این مربی وبازیکنان پیر وبدون باشگاه دور اول حذف میشیم دعا کنید خیلی گل نخوریم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
توهم توهم توهم
۱
۲
پاسخ دادن
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
مظلوم‌ترین ستاره؛ تنها خرید موفق پرسپولیس
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
واکنش کریستیانو رونالدو به قهرمانی در لیگ عربستان
پیوس: به هاشمیان تا هفته نهم فرصت بدهند/ پرسپولیس دفاع چپ خارجی نمی‌خواهد
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
مکمل‌های ورزشی در ایران؛ از چالش‌های قانونی تا فرصت‌های جهانی
پایان کار نمایندگان ایران در مسابقات گلف «کداح توریزم» مالزی
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
آخرین اخبار
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو
«ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
کناره‌گیری سرمربی کشتی روسیه بعد از ۲۰ سال
باران چشمه رییس فدراسیون زورخانه‌ای شد
موسوی مربی تیم بوکس فلایت‌من چین شد
تعلیق کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس برداشته شد
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
بازیکن ازبکستانی استقلال به لیگ قهرمانان آسیا رسید
برتری آماری بی‌ثمر استقلال مقابل شمس آذر
مظفر: تاوان عملکردمان در جام ملت‌های آسیا را می‌دهیم/ فوتسال ایران جزو قدرت‌های جهان است
کویت میزبان سوپرجام فرانسه
کین بهتر از رونالدو و هالند
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت