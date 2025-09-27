باشگاه خبرنگاران جوان - سایت فیفا در گزارشی به تیم‌های راه یافته به جام جهانی پرداخته و این بار تیم ملی فوتبال ایران را بررسی کرده است که در زیر می‌آید.

ایران، قهرمان سه دوره جام ملت‌های آسیا، سلطان فوتبال آسیاست، اما هنوز نتوانسته این موفقیت منطقه‌ای را در صحنه جهانی تکرار کند چرا که ایران در شش حضور خود در جام جهانی نتوانسته از گروه خود صعود کنند.

امید زیادی وجود دارد که اوضاع تغییر کند. «تیم‌ملی» پس از عبور از مرحله مقدماتی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، با نسلی خوب و استعداد‌های درخشان به سمت این رویداد جهانی می‌رود.

قلعه‌نویی باتجربه که اکنون در دومین دوره مربیگری خود در تیم ملی است، یکی از مربیان بسیار مورد احترام کشورش محسوب می‌شود. او که در دوران فوتبالش به عنوان "ژنرال" شناخته می‌شد، در خط میانی استقلال و تیم ملی فعالیت می‌کرد و پس از بازنشستگی‌اش در اواخر دهه ۱۹۹۰، خیلی زود وارد عرصه مربیگری شد.

قلعه‌نویی که در یک دوره سه ساله در استقلال عملکرد چشمگیری داشت، از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در تیم ملی حضور داشت. این مربی با استقلال و سپاهان قهرمان لیگ برتر ایران شده است.

قلعه‌نویی که در مارس ۲۰۲۳ به تیم ملی بازگشت، کمتر از یک سال بعد تیم ملی را به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا رساند. سپس در انتخابی جام جهانی توانست ایران را به جام جهانی برساند. ایران در ۱۶ بازی تنها یک شکست خورد و برای چهارمین بار متوالی به جام جهانی راه یافت.

مهدی طارمی، سردار آزمون و محمد محبی از جمله ستاره‌های تیم ملی ایران هستند که توانستند نقش پررنگی در صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کنند.

تاریخچه ایران در جام جهانی

کنفدراسیون: AFC

بهترین جام جهانی: مرحله گروهی (۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲)

آخرین جام جهانی: قطر ۲۰۲۲ (مرحله گروهی)

اولین جام جهانی: آرژانتین ۱۹۷۸

تعداد حضور در جام جهانی: ۷ (۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲، ۲۰۲۶)

تعداد صعود‌های متوالی: چهار

رکورد کلی جام جهانی: ۱۸ بازی، ۳ برد، ۴ مساوی، ۱۱ باخت، ۱۳ گل زده، ۳۱ گل خورده

بدون شک چشمگیرترین عملکرد ایران در جام جهانی در سال ۲۰۱۸ رقم خورد؛ جایی که آنها در گروهی دلهره‌آور شامل اسپانیا، پرتغالِ کریستیانو رونالدو و مراکشی که در دوره بعدی به نیمه‌نهایی راه یافت، در آستانه صعود قرار گرفتند.

ایران در بازی افتتاحیه در سن پترزبورگ، شیر‌های اطلس را یک بر صفر شکست داد و پنج روز بعد در کازان با همان نتیجه مغلوب اسپانیا شد. این بدان معنا بود که کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم، در سارانسک باید به مصاف تیم ملی کشورش می‌رفت و برای کسب صعود تاریخی به دور حذفی، به پیروزی نیاز داشت ولی برابر این تیم به تساوی یک بر یک رسید و از صعود به دور بعدی بازماند.

آخرین جام جهانی ایران

با وجود پیروزی مقابل ولز، آن انتظار طولانی همچنان ادامه یافت و تیم ملی فوتبال ایران نتوانست این بار نیز به دور حذفی راه یابد.

بهترین گلزن جام جهانی ایران

۱۱ ایرانی در جام جهانی گلزنی کرده‌اند و تنها یک نفر بیش از یک بار این کار را انجام داده است. این بازیکن مهدی طارمی است که به عنوان مهاجم باتجربه، یکی از بهترین بازیکنانی است که این کشور پرورش داده است.

هر دو گل طارمی در شکست سنگین ۶ بر ۲ مقابل انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به ثمر رسیدند.

رکورددار حضور ایران در جام جهانی

احسان حاجی‌صفی یکی از سه بازیکن ایرانی است که در سه دوره جداگانه در جام جهانی حضور داشته است. او رکورددار حضور در جام جهانی است و در تمام بازی‌های مرحله گروهی ایران در برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸ و قطر ۲۰۲۲ در ترکیب اصلی قرار گرفت.

حاجی‌صفی که به عنوان وینگر چپ، مدافع چپ و هافبک میانی به یک اندازه توانمند بود، در هر سه نقش در جام جهانی بازی کرد و هنوز هم در سطح باشگاهی با سپاهان خوب عمل می‌کند.