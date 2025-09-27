معان وزیر راه وشهرسازی گفت: عملیات اجرایی باند غربی آزادراه منجیل رودبار آغاز و قرار است این طرح در مدت ۲۴ ماه به پایان برسد که  اعتبار مورد نیاز برای این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با پیگیری های صورت گرفته در بخش های مختلف شاهد تکمیل عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شمال کشور هستیم به طوری که در سفر اخیر هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی به گیلان، عملیات اجرایی چندین طرح عمرانی آغاز و عملیات تعدادی از پروژه ها به اتمام رسید که این طرح‌ها شامل تکمیل باند غربی آزادراه منجیل رودبار و طرح تقاطع غیر همسطح لنگرود هستند.

براساس این گزارش یکی از مهم ترین این طرح ها شامل آزادراه منجیل رودبار است که در باند غربی آن عملیات اجرایی تکمیل باند غربی آزادراه منجیل رودبار آغاز شد و قرار است این طرح در مدت ۲۴ ماه به پایان برسد اعتبار مورد نیاز برای این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

بازوند بیان کرد: عملیات اجرایی رمپ دسترسی رودبار و رمپ دسترسی منجیل نیز آغاز شد، همچنین، عملیات آسفالت جاده‌های دشتگان و طلابر نیز شروع شد.

پروژه تقاطع غیر همسطح لنگرود

هوشنگ بازوندمدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور یادآور شد: پروژه تقاطع غیر همسطح لنگرود در کمتر از دو سال آینده با اعتبار حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.امید است که این پروژه زودتر از دو سال به اتمام برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت تقاطع غیر همسطح میدان کیسوم آستان اشرفیه با اعتباری حدود ۳۷۰ میلیارد تومان خبر داد گفت: این تقاطع به‌عنوان یک پروژه مهم از لحاظ ترافیکی برای منطقه شناخته می‌شود.

هوشنگ بازوند در سفر به شفت، از محور ورودی ملا سرای شفت بازدید کرد و مشکلات روند ساخت پل این مسیر که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود را بررسی کرد وبرای رفع این مشکل و تسریع در ساخت پل، قول مساعد داده شد که مشاور جدیدی به کار گرفته شود.

این پروژه‌ها به‌عنوان گام‌هایی مهم در بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و ترافیک به شمار می‌روند و امید است که با تخصیص اعتبار کافی و تسریع در روند اجرایی، این طرح‌ها به‌زودی به اتمام برسند.