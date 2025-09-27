معان وزیر راه وشهرسازی گفت: عملیات اجرایی باند غربی آزادراه منجیل رودبار آغاز و قرار است این طرح در مدت ۲۴ ماه به پایان برسد که  اعتبار مورد نیاز برای این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با پیگیری های صورت گرفته در بخش های مختلف شاهد تکمیل عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شمال کشور هستیم به طوری که در سفر اخیر هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی به گیلان، عملیات اجرایی چندین طرح عمرانی آغاز  و عملیات تعدادی از پروژه ها به اتمام رسید که  این طرح‌ها شامل تکمیل باند غربی آزادراه منجیل رودبار و طرح تقاطع غیر همسطح لنگرود هستند.

براساس این گزارش یکی از مهم ترین این طرح ها شامل آزادراه منجیل رودبار است که در  باند غربی آن عملیات اجرایی تکمیل باند غربی آزادراه منجیل رودبار آغاز شد و قرار است این طرح در مدت ۲۴ ماه به پایان برسد اعتبار مورد نیاز برای این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

بازوند بیان کرد:  عملیات اجرایی رمپ دسترسی رودبار و رمپ دسترسی منجیل نیز آغاز شد، همچنین، عملیات آسفالت جاده‌های دشتگان و طلابر نیز شروع شد.

پروژه تقاطع غیر همسطح لنگرود

هوشنگ بازوندمدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور یادآور شد: پروژه تقاطع غیر همسطح لنگرود در کمتر از دو سال آینده با اعتبار حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.امید است که این پروژه زودتر از دو سال به اتمام برسد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت تقاطع غیر همسطح میدان کیسوم آستان اشرفیه با اعتباری حدود ۳۷۰ میلیارد تومان خبر داد گفت: این تقاطع به‌عنوان یک پروژه مهم از لحاظ ترافیکی برای منطقه شناخته می‌شود.

 هوشنگ بازوند در سفر به شفت، از محور ورودی ملا سرای شفت بازدید کرد و مشکلات روند ساخت پل این مسیر که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود را بررسی کرد وبرای رفع این مشکل و تسریع در ساخت پل، قول مساعد داده شد که مشاور جدیدی به کار گرفته شود.

این پروژه‌ها به‌عنوان گام‌هایی مهم در بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و ترافیک  به شمار می‌روند و امید است که با تخصیص اعتبار کافی و تسریع در روند اجرایی، این طرح‌ها به‌زودی به اتمام برسند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، آزادراه
خبرهای مرتبط
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات برای راه‌آهن رشت-آستارا
امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپا با تکمیل کریدور ارس کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
واردات بنزین سوپر در پیچ وخم‌های اداری/ قیمت بنزین سوپر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
بازار مسکن خالی از حباب شد
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
راه اندازی سامانه جدید به جز سامانه املاک و اسکان تخلف است
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه دو روز سبز شاخص کل بورس
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ هزارتومان
توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
توقف تخصیص آرد یارانه‌ای به واحد‌های جدید
آغاز ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
سهم صنعت ایران از بازار عراق افزایش می‌یابد
بازطراحی شبکه سنجش منابع آب کشور در دستور کار سال آبی جدید
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
اتمام باند غربی آزاد راه منجیل رودبار تا ۲ سال آینده
بازار مسکن خالی از حباب شد