هری کین با گلی که در دیدار بایرن برابر وردربرمن به ثمر رساند یک رکورد جدید را با پیراهن بایرن مونیخ به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بایرن مونیخ در هفته چهارم رقابت‌های بوندسلیگا با درخشش هری کین برابر وردربرمن به پیروزی دست پیدا کرد. شاگردان کمپانی در این بازی خانگی با چهار گل به پیروزی رسیدند. هری کین توانست دو گل به ثمر برساند تا بیشترین نقش را در این پیروزی داشته باشد.

این ستاره انگلیسی با گلزنی در این بازی یک رکورد تاریخی را به ثبت رساند. او تنها بعد از ۱۰۴ بازی با پیراهن بایرن مونیخ به رکورد ۱۰۰ گل رسید که این یک رکورد در تاریخ فوتبال جهان است.

در تاریخ فوتبال جهان تنها هری کین توانسته است که با پیراهن یک تیم باشگاهی بعد از ۱۰۴ بازی به رکورد ۱۰۰ گل برسد به عبارت دیگر او زودتر از هر بازیکنی در تاریخ فوتبال جهان به رکورد ۱۰۰ گل با پیراهن یک تیم باشگاهی رسیده است.

ارلینگ هالند ستاره نروژی منچسترسیتی و کریستیانو رونالدو با پیراهن رئال مادرید بعد از ۱۰۵ بازی به رکورد ۱۰۰ گل رسیدند. لوئیس سوآرس نیز بعد از ۱۲۰ بازی با پیراهن بارسلونا و زلاتان ابراهیموویچ بعد از ۱۲۴ بازی با پیراهن پاری‌سن‌ژرمن به رکورد ۱۰۰ گل رسیدند.

