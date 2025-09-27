کویت به عنوان میزبان دیدار سوپرجام فوتبال فرانسه انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه فرانسوی اکیپ اعلام کرد مسابقه سوپرجام فرانسه بین تیمهای پاریسنژرمن، قهرمان لیگ یک و جام حذفی و المپیک مارسی، نایبقهرمان لیگ فرانسه روز هشتم ژانویه ۲۰۲۶ در کویت برگزار خواهد شد.
هیات اجرایی لیگ فوتبال فرانسه پس از تعویق سوپرکاپ به دلیل برنامه شلوغ پاریسنژرمن (حضور در جام جهانی باشگاهها) در طول تابستان، کویت را برای میزبانی این دیدار انتخاب کرد.
این روزنامه اشاره کرد که کشورهای دیگری مانند عمان و ساحل عاج درخواستهایی برای میزبانی این مسابقه ارائه کرده بودند ولی تصمیم گرفته شد کویت به عنوان میزبان انتخاب شود.
این نخستین بار است که کویت میزبان مسابقه سوپرجام فرانسه میشود.