مراسم پرشکوه سالگرد عروج مجاهد نستوه، سید حسن نصرالله در لبنان، به صحنه‌ای کم‌نظیر از حضور مردم و نمایش قدرت مقاومت اسلامی بدل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم پرشکوه سالگرد عروج مجاهد نستوه، سید حسن نصرالله در لبنان، به صحنه‌ای کم‌نظیر از حضور مردم و نمایش قدرت مقاومت اسلامی بدل شد. این مراسم که با شور و شکوه فراوان برگزار گردید، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های محور مقاومت و اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی یافت.

در این میان، شبکه جهانی الکوثر با پوشش گسترده و حرفه‌ای این مراسم و همچنین تولید ویژه‌برنامه‌های تحلیلی، نقش برجسته‌ای در بازتاب ابعاد مختلف این رویداد ایفا کرد. حضور کارشناسان و گزارشگران در برنامه‌های الکوثر، تصویری روشن از پیام وحدت و مقاومت به جهان مخابره ساخت.

به باور تحلیلگران رسانه‌ای، این همگرایی رسانه‌ای و پوشش پررنگ شبکه الکوثر، بار دیگر نشان داد که رسانه‌های اسلامی ظرفیت عظیمی در تقویت گفتمان مقاومت و وحدت اسلامی دارند.

برچسب ها: سید حسن نصرالله ، شبکه الکوثر
