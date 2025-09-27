در ادامه توزیع مرغ مازندران در بازار کشور ،بیش از ۵۴۰ هزار و ۸۹۳ کیلوگرم گوشت مرغ در استان توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت:در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ بیش از ۱۴۱ هزار و ۷۶۶ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۸۶ هزار و ۸۱۱ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده است.

او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۲۸ هزار و ۵۷۷ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۲۱۲ هزارو ۸۰۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۶۹۶ هزار و ۷۳۷ کیلوگرم بالغ شده است.

جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۵۴۰ هزار و ۸۹۳ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

او افزود: همچنین از ارسال بیش از ۹۰ هزار و ۶۶۵ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۳۷ هزار و ۷۵۰ قطعه مرغ زنده به استان‌ها خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، گفت: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیاز‌های داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.

