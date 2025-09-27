سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری کلاهبرداران در قالب دستفروش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ "سید امین موسوی " اظهار داشت: پیرو گزارهای متعدد شهروندان در خصوص خالی شدن حسابهای بانکی خود بعد از خرید از دستفروش، تیم عملیات کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر دستگیری عاملان این سرقت هارا در دستور کار خود قرار دادند.
سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: ماموران با تحقیقات ویژه از مالباختکان و شگردهای نوین پلیسی توانسند محل استقرار سارقان را کشف کنند و طی یک عملیات غافلگیرکننده اقدام به دستگیری هر دو نفر آنها کنند. در بررسیهای اولیه از متهمان ۳ دستگاه کارتخوان مخصوص که برای کپی و خالی کردن حسابهای شهروندان استفاده میشد نیزکشف گردید.
وی افزود: متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرایم خود اعتراف و شناسایی دیگر مالباختگان این سرقتها در دستور کار پلیس قرار گرفت. سارقان جهت رسیدگی به جرایم تحویل دستگاه قضایی داده شدند.
سرهنگ سید امین موسوی در پایان به شهروندان توصیه نمود: هنگام استفاده از کارت عابر بانک در خریدهایشان حتما رمز کارت را خودشان وارد کرده و حتما رسید تراکنش را از فروشنده تحویل گرفته و آن را نزد خود نگه دارند.