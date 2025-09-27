باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین هفته فیلم‌های ایرانی در کره جنوبی از دوم تا پنجم مهرماه به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول و با همکاری آرشیو فیلم کره برگزار شد.

آرشیو فیلم کره به عنوان معتبرترین نهاد سینمایی دولتی این کشور، نقش مهمی در برگزاری این رویداد فرهنگی ایفا کرده است. مراسم افتتاحیه با حضور جمعی از سفرای خارجی مقیم کره جنوبی، شهروندان کره‌ای علاقه‌مند به سینمای ایران و ایرانیان مقیم برگزار شد.

در این مراسم، فیلم یه حبه قند به عنوان اثر افتتاحیه نمایش داده شد که با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود.

برگزاری این هفته فیلم، نخستین تجربه رسمی نمایش آثار سینمای ایران در قالب یک رویداد فرهنگی در کره جنوبی است و گامی در جهت معرفی تاریخ و ظرفیت‌های هنری سینمای ایران و تقویت پیوند‌های فرهنگی میان دو کشور به شمار می‌رود.