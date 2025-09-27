باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی -این کاوش‌ها در چارچوب برنامه‌های تحقیقاتی و حفاظتی استان با هدف شناخت بیشتر پیشینه تاریخی خرم‌آباد و غنای فرهنگی آن آغاز شده است.

عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث فرهنگی لرستان، با اشاره به اهمیت این پروژه گفت:از آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه زیر قلعه با همکاری سپاه پاسداران خبر دادیم و امیدواریم یافته‌های آن اطلاعات تازه‌ای درباره تاریخ کهن استان و ایران ارائه کند.

حسن‌پور با تأکید بر گردشگری پایدار افزود:گردشگری سبز با کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و جوامع محلی، به رونق اقتصادی مناطق کمک می‌کند.

او افزود : ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم‌آباد نیز نشانه‌ای از ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و طبیعی لرستان است.

این کاوش‌های تازه نه‌تنها به غنای پژوهشی استان کمک می‌کند، بلکه مسیر توسعه گردشگری پایدار در لرستان را نیز هموار خواهد ساخت و امکان بهره‌برداری علمی و فرهنگی از میراث تاریخی را فراهم می‌آورد.