مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل از تشدید اجرای طرح برخورد با استفاده غیرمجاز از انشعابات آب در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود خیرجو با تاکید بر تاثیر انشعابات غیرمجاز بر کاهش فشار آب مشترکان قانونی گفت: هرگونه بهره‌برداری از انشعابات غیرمجاز آب به عنوان اقدامی غیرقانونی حق سایر مشترکان را ضایع می‌کند و باید با آنها برخورد جدی شود.

او با اشاره به پیامد‌های افزایش استفاده از انشعابات غیرمجاز آب افزود: مردم می‌توانند با گزارش این تخلفات در حفظ منابع آبی و برقراری عدالت در توزیع آب همکاری کرده و در بهبود وضعیت آبرسانی در استان اردبیل نقش موثری ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با اشاره به شرایط منابع آبی استان بیان کرد: اقداماتی از این دست در راستای مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدر رفت این منبع حیاتی در دستور کار قرار گرفته و اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

خیرجو اظهار کرد: در صورت شناسایی هر گونه انشعاب غیرمجاز آب، متخلفان علاوه بر قطع انشعاب به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و شهروندان می‌توانند هر گونه استفاده غیرمجاز از انشعابات آب یا موارد مشکوک را به سامانه ۱۲۲ گزارش دهند.

منبع: ایرنا