مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل از تشدید اجرای طرح برخورد با استفاده غیرمجاز از انشعابات آب در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود خیرجو با تاکید بر تاثیر انشعابات غیرمجاز بر کاهش فشار آب مشترکان قانونی گفت: هرگونه بهره‌برداری از انشعابات غیرمجاز آب به عنوان اقدامی غیرقانونی حق سایر مشترکان را ضایع می‌کند و باید با آنها برخورد جدی شود.

او با اشاره به پیامد‌های افزایش استفاده از انشعابات غیرمجاز آب افزود: مردم می‌توانند با گزارش این تخلفات در حفظ منابع آبی و برقراری عدالت در توزیع آب همکاری کرده و در بهبود وضعیت آبرسانی در استان اردبیل نقش موثری ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با اشاره به شرایط منابع آبی استان بیان کرد: اقداماتی از این دست در راستای مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدر رفت این منبع حیاتی در دستور کار قرار گرفته و اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

خیرجو اظهار کرد: در صورت شناسایی هر گونه انشعاب غیرمجاز آب، متخلفان علاوه بر قطع انشعاب به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و شهروندان می‌توانند هر گونه استفاده غیرمجاز از انشعابات آب یا موارد مشکوک را به سامانه ۱۲۲ گزارش دهند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: انشعابات غیرمجاز آب ، کاهش فشار آب ، مصرف بهینه آب
خبرهای مرتبط
شناسایی ۴۰۰۰ انشعاب برق غیرمجاز در اردبیل
اردبیل؛
هزینه 35 میلیارد تومانی برای آب‌رسانی به روستاهای استان اردبیل
اردبیل؛
شناسایی بیش از 700 انشعاب غیرمجاز آب روستایی دراستان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود ۸ میلیون گردشگر به استان اردبیل
تشدید برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در اردبیل
رییس و اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند
هشدار جهاد کشاورزی استان اردبیل نسبت به کشت زودهنگام گندم در مناطق گرمسیری
آخرین اخبار
رییس و اعضای ستاد انتخابات استان اردبیل منصوب شدند
هشدار جهاد کشاورزی استان اردبیل نسبت به کشت زودهنگام گندم در مناطق گرمسیری
تشدید برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در اردبیل
ورود ۸ میلیون گردشگر به استان اردبیل