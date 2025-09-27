باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - سید علیرضا بنی هاشمی، دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران اظهار داشت: در شرایطی که حضور در بازارهای منطقهای یکی از الزامات بقا و رشد تولیدکنندگان ایرانی به شمار میرود، سازمان متخصصین و مدیران ایران گام تازهای برای تقویت بخش خصوصی برداشته است. این سازمان توانسته با بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، بزرگترین ساختمان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عراق را ایجاد کند؛ پروژهای که میتواند بهطور بالقوه معادلات اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی در عراق را تغییر دهد.
به گفته دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، تمامی تولیدکنندگان ایرانی از بخشهای مختلف صنعت بدون واسطه میتوانند در این ساختمان حضور پیدا کنند. ویژگی مهم این طرح آن است که فضای اختصاصیافته به تولیدکنندگان کاملاً رایگان خواهد بود؛ اقدامی که بسیاری از موانع ورود به بازار عراق را کاهش میدهد.
بنی هاشمی با بیان اینکه این ساختمان صرفاً محلی برای نمایش محصولات نیست، تصریح کرد: زیرساختهای مکملی از جمله بخشهای صرافی، بانکی و مشاوره حقوقی نیز در آن مستقر شدهاند تا از تولیدکنندگان در روند بازاریابی و مبادلات مالی پشتیبانی کنند. چنین ساختاری میتواند ریسکهای حقوقی و مالی حضور در عراق را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و بستر حضور پایدارتر و حرفهایتر فعالان اقتصادی ایرانی را فراهم آورد.
وی با توجه به حجم میلیارد دلاری بازار عراق و نیاز این کشور به واردات کالا و خدمات، این اقدام را فرصتی کمنظیر برای تولیدکنندگان ایرانی دانست و تاکید کرد: عراق سالهاست یکی از شرکای تجاری مهم ایران به حساب میآید، اما حضور تولیدکنندگان کوچک و متوسط همواره با مشکلاتی همچون نبود زیرساخت، هزینههای بالای بازاریابی و مسائل بانکی محدود شده است. ساختمان اقتصادی جدید میتواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کرده و سهم ایران از بازار عراق را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه راهاندازی این ساختمان اقتصادی در عراق، حرکتی استراتژیک برای تقویت نقش بخش خصوصی ایران در بازارهای منطقهای محسوب میشود، بیان کرد: چنانچه تولیدکنندگان ایرانی بتوانند بهدرستی از این فرصت بهرهبرداری کنند، بازار عراق میتواند به سکوی پرتابی برای صادرات گستردهتر ایران در منطقه تبدیل شود.