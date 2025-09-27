کمیته بین‌المللی پارالمپیک به لغو تمام تعلیق‌های ورزش روسیه و بلاروس رای داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وب‌سایت IPC، سازمان‌های عضو کمیته بین‌المللی پارالمپیک در مجمع عمومی ۲۰۲۵ که روز شنبه (۲۷ سپتامبر) در سئول، کره‌جنوبی برگزار شد، به لغو تعلیق کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس رأی دادند.

این دو کمیته در مجمع عمومی ۲۰۲۳ به دلیل نقض تعهدات مقرر در اساسنامه عضویت IPC به‌طور محدود تعلیق شده بودند. با تصمیم جدید اعضا، کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس تمامی حقوق و امتیازات کامل عضویت در IPC را مطابق با اساسنامه این نهاد دوباره به دست می‌آورند.

کمیته بین‌المللی پارالمپیک همچنین اعلام کرده است که برای اجرای عملی این تصمیم و بازگرداندن کامل حقوق دو عضو یادشده، همکاری‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد داد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کمیته بین المللی پارالمپیک ، روسیه ، بلاروس
خبرهای مرتبط
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در دیدار هیات رئیسه کمیته ملی پارالمپیک:
روایت زندگی زنان توانمند، موجب افزایش خودباوری و تاب‌آوری در جامعه می‌شود
افتخاری دیگر برای پارالمپیک ایران؛
زهرا نعمتی جایزه مسئول برتر آسیا را دریافت کرد
سامبو و بولز به جمع فدراسیون‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی IPC پیوستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
مظلوم‌ترین ستاره؛ تنها خرید موفق پرسپولیس
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
واکنش کریستیانو رونالدو به قهرمانی در لیگ عربستان
پیوس: به هاشمیان تا هفته نهم فرصت بدهند/ پرسپولیس دفاع چپ خارجی نمی‌خواهد
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
مکمل‌های ورزشی در ایران؛ از چالش‌های قانونی تا فرصت‌های جهانی
پایان کار نمایندگان ایران در مسابقات گلف «کداح توریزم» مالزی
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
آخرین اخبار
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو
«ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
کناره‌گیری سرمربی کشتی روسیه بعد از ۲۰ سال
باران چشمه رییس فدراسیون زورخانه‌ای شد
موسوی مربی تیم بوکس فلایت‌من چین شد
تعلیق کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس برداشته شد
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
بازیکن ازبکستانی استقلال به لیگ قهرمانان آسیا رسید
برتری آماری بی‌ثمر استقلال مقابل شمس آذر
مظفر: تاوان عملکردمان در جام ملت‌های آسیا را می‌دهیم/ فوتسال ایران جزو قدرت‌های جهان است
کویت میزبان سوپرجام فرانسه
کین بهتر از رونالدو و هالند
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت