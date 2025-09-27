شورای شهر اهواز تعطیل نیست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مهدی مطیعی شنبه در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر اهواز در محل این ساختمان ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس به عنوان میراث تاریخی و فرهنگ این سرزمین بیان کرد: مطابق قانون، مجموعه شوراها باید در ماه ۲ جلسه و در سال ۲۴ جاسه تشکیل دهد که در شورای ششم تا کنون ۱۸۳ جلسه علنی برگزار شد و به طور میانگین سه تا چهار جلسه در ماه تشکیل شده است.

وی خطاب به مردم اهواز افزود: در کمیسیون تلفیق لوایح برای طرح در صحن بررسی می‌شود که در مجموعه شورای ششم تا کنون ۱۴۵ جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شده است.

مطیعی اظهار کرد: شورای ششم در چهار سال اخیر ۸۴۳ جلسه صحن علنی برگزار کرد و با وجود هجمه‌های زیاد در فضای رسانه‌ای جلسات شورا به صورت منظم برگزار شده است.

رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: یکی از نکاتی که در روزهای گذشته باعث تشویش اذهان کارکنان شهرداری اهواز شده وضعیت حقوق و دستمزد بر اساس مصوبه دولت است که این مصوبه از شورا خارج و به شهرداری اهواز برای بررسی و اجرا واگذار شده است.

مطیعی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند درخواست‌هایی را از مجموعه شهرداری و یا شورا داشته باشند و شهرداری ابتدا تقاضاها را بررسی کرده و در قالب لایحه از شورا نظرخواهی می‌کند.

در ادامه نشست عضو شورای شهر اهواز در تذکر به شهردار بیان کرد: در روزهای اخیر این مساله مطرح شده که مدیریت شهرداری اهواز به سازمان زیباسازی فشار وارد می‌کند تا بخشی از وظایف خود را به سازمان دیگری منتقل کند.

محمد جواد رضوی ادامه داد: وظایف سازمان‌ها در شورا مصوب شده و تفکیک وظایف از سازمان‌ها در اختیار شهردار نیست،چون در این صورت یک تخلف است و تهدید تغییر مدیریت برای عملیاتی کردن این موضوع زیبنده شهرداری اهواز نیست و برای اجرای این اقدام ابتدا باید از شورای شهر اجازه گرفته شود.

برگزاری جلسات شورای شهر اهواز بعد از ۷۵ روز کش و قوس‌های فراوان با ورود شورای حل اختلاف خوزستان ساماندهی شد.

در جلسه گذشته انتخابات رییس هیات رییسه شورای شهر اهواز در سال پنجم فعالیت به عنوان یکی از شروط جلوگیری از انحلال شورا برگزار شد.

منبع خبرگزاری ایرنا