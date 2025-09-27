مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از احداث و راه‌اندازی چند همراه‌سرای جدید در پایتخت تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از توسعه همراه‌سرا‌ها در پایتخت خبر داد و گفت: هم‌اکنون حدود ۱۰ همراه‌سرا در تهران فعال هستند و چهار مجموعه دیگر نیز در دست احداث قرار دارد.

وی با اشاره به موقعیت‌های پیش‌بینی‌شده به منظور ساخت همراه سرا افزود: در منطقه یک در نزدیکی بیمارستان شهدای تجریش و امامزاده صالح، زمینی برای احداث همراه‌سرا در نظر گرفته شده است. همچنین در مجاورت بیمارستان لبافی‌نژاد، نزدیک پژوهشکده رویان و در مجاورت بیمارستان‌های شریعتی و امام خمینی نیز فضا‌هایی برای این منظور پیشنهاد و بررسی شده است.

رحمانی ادامه داد: علاوه بر این، یکی دو منطقه دیگر نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند و امیدواریم تا پایان سال چند همراه‌سرای جدید به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: هم شهرداری و هم خیرین برای آغاز ساخت‌وساز اعلام آمادگی کرده‌اند. 

به گفته وی، پس از انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، روند احداث آغاز خواهد شد و این مراکز به زودی پذیرای همراهان بیماران خواهند بود.

