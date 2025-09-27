معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: امسال این روز باید پرشورتر از همیشه برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- علی‌اکبر ورمقانی در جلسه هماهنگی و سیاستگذاری مراسم راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان، که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار داشت: ۱۳ آبان امسال نسبت به سال‌های گذشته ویژگی‌های خاصی دارد و بار دیگر فرصتی است تا اتحاد و همبستگی مردم و مسئولان به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به اهمیت این روز در دو محور اصلی افزود: نخست، با توجه به جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر در سازمان ملل، ضروری است مراسم امسال پرشورتر از گذشته برگزار شود؛ دوم، باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مدارس برای اجرای پویش‌های آگاهی‌بخش استفاده کنیم تا با روشنگری اساتید و نخبگان، چهره واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای مردم آشکارتر شود.

ورمقانی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها موظفند در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم همکاری کنند تا پیام استکبارستیزی ملت ایران به جهانیان مخابره شود.

