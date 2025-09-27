رئیس کل دادگستری استان کرمان از شمولیت دو هزار و ۳۰۳ نفر در طرح عفو معیاری تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان گفت: از این مجموع مشمولان شایسته عفو معیاری، دو هزار و ۱۶۷ نفر مشمول تخفیف مجازات شده و ۱۳۵ نفر نیز از زندان آزاد شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این آمار نشان‌دهنده آزادی ۵.۸ درصدی مشمولان عفو معیاری از زندان است، پیش‌بینی کرد :در نهایت قریب به سه هزار نفر مشمول عفو شوند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان در ادامه با اشاره به پیگیری روند تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کرمان، اظهارداشت: در این راستا با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف اقدامات خوبی انجام شده است که تا رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه خواهدداشت.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مربوط به احراز هویت و تابعیت افراد در برخی شهرستان‌ها نیز اشاره کرد.

وی عنوان کرد: پنج نفر از قضات استان کرمان در سطح کشوری برگزیده شده‌اند که فردا در تهران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

معاون برنامه ریزی و‌فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان نیز در این خصوص به عملکرد قابل تقدیر روسای دادگستری‌های شعبه اول عمومی حقوقی زرند، شعبه دوم بافت و شعبه ۴ دادگاه رفسنجان اشاره کرد.

حسن سلطانی نژاد اظهار داشت:این قضات با وجود مسئولیت‌های مدیریتی خود، روزانه ۹ پرونده را تعیین وقت کرده‌اند که شایسته تقدیر است.

دادگستری استان کرمان