رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کل ارز دولت برای تامین دارو، کالا‌های اساسی و معیشت مردم حدود ۱۱ میلیارد دلار است که این میزان در مقابل نیاز مردم و بازار عدد کوچکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در آیین آغاز سال زراعی جدید گفت: طی دو سال گذشته در عرصه بین‌المللی شاهد اتفاقاتی بودیم، گرچه برای کشور حرف جدیدی نیست اما در عرصه‌های بین‌الملل حرف جدیدی است.

به گفته وی، متولیان بخش کشاورزی در تولید و تامین معیشت مردم وظیفه مهم برای ایستادگی ایران دارند. کار دشواری است در شرایطی که برای تحقق برنامه هفتم و رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده به منابع مالی زیادی نیاز داریم.

تاجگردون ادامه داد:  در شرایط محدودیت منابع مالی باید تلاش ما در راستای بهبود مدیریت و بالا بردن بهره‌وری است. نگه داشتن چنین شرایطی کار ساده‌ای نیست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه کل ارز دولت برای تامین دارو، کالاهای اساسی و معیشت مردم حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این میزان در مقابل نیاز مردم و بازار عدد کوچکی است؛ بنابراین ناگزیر به افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع پایه هستیم.

تاجگردون در ادامه با اشاره به مطالبات گندمکاران بیان کرد: امسال با تلاش دولت و مجلس حدود ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است، در حالیکه سال گذشته در این زمان فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات گندم کاران استان‌های گرمسیری پرداخت شده بود.

وی با تاکید بر اینکه تامین نیازمندی مردم با ۷ تا ۸ میلیارد دلار منابع ارزی کار ساده‌ای نیست، افزود: امسال موضوع برنج در حال تبدیل شدن به ابربحران بود، اما ورود به موقع، موضوع مدیریت شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مدیریت بهینه لازم است تا فشار در محدودیت صادراتی، نابرابری منابع ارزی  تاثیری در بازار نگذارد. اما با این محدودیت‌ها نباید انتظار تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی را داشته باشیم.

